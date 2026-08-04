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Die wichtigsten Grundregeln in Italien und Spanien

Mietwagen im Urlaub: Diese Fehler können teuer werden

Dienstag, 04. August 2026 | 16:38 Uhr
Mietwagen
pixabay
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Von: Sophia Molitor

Bozen – Wer im Urlaub unabhängig unterwegs sein möchte, setzt häufig auf einen Mietwagen. Besonders populäre Reiseziele, die mit dem Mietwagen erkundet werden, sind Italien, Spanien, und Griechenland. “Vor der Buchung sollte man jedoch nicht nur auf den Preis achten, sondern das Gesamtpaket vergleichen. Entscheidend ist, welche Versicherungen inkludiert sind, ob Zusatzkosten anfallen und welche Stornobedingungen gelten”, rät Thomas Oppenheim, Leiter des ÖAMTC Reisebüros.

Um den Urlaub möglichst sorgenfrei zu genießen, empfiehlt es sich, bereits vor der Reise einige wichtige Punkte zu beachten. Dazu zählen die rechtzeitige Reservierung von Kindersitzen, die Prüfung der Versicherungsbedingungen sowie Informationen zu den Rückgaberegeln und den gesetzlichen Mitführpflichten im Urlaubsland. Empfehlenswert sind außerdem Angebote mit flexiblen Stornobedingungen.

Vorsicht bei Flugverspätungen und zusätzlichen Dokumenten 

Bei der Fahrzeugübernahme sollten vorhandene Schäden mit Fotos dokumentiert und im Übergabeprotokoll festgehalten werden. Nach einem Unfall ist neben den üblichen Sicherheitsmaßnahmen auch die Autovermietung umgehend zu verständigen. Zudem rät der ÖAMTC, Abhol- und Rückgabezeiten einzuhalten. “Kommt es wegen einer Flugverspätung zu einer Verzögerung, sollte die Autovermietung möglichst rasch verständigt werden”. Außerdem sollten Dokumente nur unterschrieben werden, wenn deren Inhalt vollständig verstanden wurde. “Schuldeingeständnisse sollten keinesfalls unterschrieben werden” betont die ÖAMTC-Juristin.

Immer wieder wenden sich Mitglieder nach Schwierigkeiten mit Mietwagen an eine Rechtsberatung. “Viele Probleme lassen sich vermeiden, wenn man den Mietvertrag genau liest und sich an die vereinbarten Bedingungen hält”, erklärt Verena Pronebner von den ÖAMTC-Rechtsdiensten.

Bezirk: Bozen

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