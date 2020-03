Mit Hülsenfrüchten schlank in den Sommer

Der Sommer naht und wir sehnen uns nach einer schlanken Figur. Gerade in Zeiten der Corona-Krise legen viele aufgrund des Bewegungsmangels ein paar Kilos zu. Eine Möglichkeit ist bietet die Ernährungsweise, die als Slow Carb bezeichnet werden kann.

Während Hülsenfrüchte früher als Arme-Leute-Essen galt, entwickeln sich Linsen, Bohnen und Kichererbsen gerade zum neuen Superfood. Zu Recht: Wie Forscher herausfanden, sollen die wertvollen Inhaltsstoffe sogar vor Krebs und Diabetes schützen. Doch damit nicht genug: Eine Studie des American Journal of Clinical Nutrition enthüllt nun einen weiteren Nutzen des unterschätzten Lebensmittels. Hülsenfrüchte helfen beim Abnehmen – ohne dass wir es merken. Das Einzige was wir für eine Diät tun müssen: Mehr von ihnen essen!

Täglich zu den Mahlzeiten verzehrt soll ein dreiviertel voller Becher Hülsenfrüchte schon ausreichen – und – man mag es kaum glauben – die Kilos purzeln wie von selbst. Zu verdanken haben wir den wunderbaren Abnehm-Effekt den wertvollen Inhaltsstoffen. Hülsenfrüchte enthalten Proteine, Ballaststoffe und Kohlenhydrate (ja, nicht alle Kohlenhydrate sind böse), eine Kombination, die uns lange satt hält und die Kilos schmelzen lässt.

Mehr essen statt Kalorien zählen? Das klingt ja zu schön um wahr zu sein. Laut Wissenschaftlern verwandelt sich dieser Traum in die Realität: Sie fanden heraus, dass Hülsenfrüchte nicht nur sehr sättigend sind, ihre Ballaststoffe sollen unseren Körper sogar daran hindern, die enthaltenen Kalorien zu absorbieren. Das gilt glücklicherweise nicht für die gesunden Nährstoffe – von denen Linsen, Bohnen und Co nur so strotzen –, die weiterhin vom Körper aufgenommen werden.

Die Natur hat uns somit so einige Abnehm-Helfer geschenkt. Manche helfen sogar explizit gegen Bauchfett. Wer träumt nicht von einem Lebensmittel, an dem wir uns ohne Reue satt essen dürfen und dabei auch noch abnehmen? Hülsenfrüchte verdienen somit zurecht den Titel Superfood.

Es muss nicht immer der klassische Linseneintopf sein – Hülsenfrüchte lassen sich anders verarbeiten, etwa als Weiße-Bohnen-Dipp zum Snacken. Hier das einfache und schnelle Rezept:

Reduziert in eurem Speiseplan Kartoffeln, Reis, Brot und Nudeln auf ein Minimum. Streicht alle verarbeiteten Speisen mit verstecktem Zucker! Esst viel Gemüse und Obst und legt einen Tag in der Woche ein, wo ihr das esst, wonach ihr einfach Lust habt.

Hier eine erfrischende Rezeptidee für euch. Ihr könnt auch etwas Fetakäse hinzugeben:

Wie wäre es mit knusprigen Linsenbratlingen mit Tzatziki? Noch nie probiert?

Bewegung an der frischen Luft unter der freundlichen Sonne tut eurem Körper und Geist zusätzlich gut.

Guten Appetit!