Müll sammeln für eine saubere Landschaft

Naturbegeisterte können sich bei der Müllsammelaktion auf den Weg machen, um gemeinsam Müll am Berg, in den Wäldern, an Seeufern und in den Dörfern zu sammeln. (Foto: © Patron Plasticfree Peaks/Lena Everding)

Bozen – Gemeinsam losziehen und Müll sammeln: Vom 14. bis 17. September ist dies in einigen Gemeinden Südtirols möglich. Unter dem Titel “CleanUP Days Südtirol” machen sich zahlreiche Naturbegeisterte in Kleingruppen auf den Weg, um gemeinsam Müll am Berg, in den Wäldern, an Seeufern und in den Dörfern zu sammeln – eben überall dort, wo Abfall in der Natur hinterlassen wurde.

Die Idee dazu ist in der Arbeitsgruppe der Tourismusvereine zum Dolomiten Unesco Welterbe entstanden, die von der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung – Koordinationsstelle Dolomiten Unesco – und von IDM Südtirol koordiniert wird. Die Gruppe setzt seit geraumer Zeit Maßnahmen zum Thema Müllvermeidung im Zuge des Projekts “Achtsam am Berg” um.

Federführend bei der Müllsammelaktion sind die acht Südtiroler Ferienregionen Eggental, Seiser Alm, Villnöß, Olang, Aldein-Radein, Passeiertal, Ahrntal und Gsieser Tal-Welsberg-Taisten. Aber auch die Südtiroler Naturparks und der Alpenverein Südtirol (AVS) sind mit dabei. Organisatorisch laufen die Fäden beim gemeinnützigen Verein Patron zusammen.

Für achtsamen Umgang mit Müll sensibilisieren

“Um unsere wertvolle Bergwelt für zukünftige Generationen zu erhalten, muss sich ihre Einzigartigkeit im Bewusstsein von uns allen verankern”, betont Virna Bussadori, Direktorin der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung. “Ziel der CleanUP Days und des Projekts ‘Achtsam am Berg’ ist es, Einheimische und Gäste zu mehr Eigenverantwortung im Umgang mit unseren Ressourcen aufzurufen”, erklärt Elisabeth Berger von der Koordinationsstelle Dolomiten Unesco Welterbe: “Damit möchten wir zur Erhaltung des Welterbes der Dolomiten und der Landschaft und Natur, die uns umgibt, beitragen.”

“Wir unterstützen diese neue Initiative, damit möglichst viele Menschen für einen achtsameren Umgang mit ihrem Müll sensibilisiert werden”, unterstreicht AVS-Präsident Georg Simeoni. “‘Saubere Berge-Sauberes Land‘ war 1977 die erste landesweite Müllsammelaktion des AVS. Der Titel der Mitmachaktion mag heute ein anderer sein, das Ziel bleibt stets dasselbe: eine möglichst müllfreie Berglandschaft.”

Aktionen in den Naturparks

Fünf der sieben Südtiroler Naturparks beteiligen sich an den “CleanUp Days Südtirol” mit Aktionen in ihren Naturparkgebieten. Im Naturpark Texelgruppe findet am Freitag, 15. September, ab 10 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Passeiertal eine geführte Wanderung von Moos nach St. Leonhard über den Schluchtenweg der Passer mit Informationen zum Naturpark und mit Müllsammlung statt. Beim Museum Hinterpasseier ist die Ausgabe- und Annahmestelle für die Müllsammlung.

An allen drei Tagen – vom 15. bis 17. September – wird im Naturpark Schlern-Rosengarten in Zusammenarbeit mit den Tourismusvereinen Seis am Schlern, Völs am Schlern und Tiers Rosengarten von 8.30 bis 17 Uhr Müll gesammelt. Die Ausgabe- und Abgabestelle der Müllsammelkits und des Mülls ist im Naturparkhaus in Seis und in den Infostellen Steger Säge und Völser Weiher.

Im Naturpark Rieserferner-Ahrn dient das Naturparkhaus in Sand in Taufers zu den Öffnungszeiten als Ausgabestelle der Sammelmaterialien, und zwar vom 14. bis 17. September. Im Naturparkhaus ist zudem die Sonderausstellung “Neobiota Müllberge” zu sehen. Die Mittelschule Sand in Taufers beteiligt sich mit einigen Schulklassen ebenfalls an der Aktion. Am 16. September von 15 bis 17 Uhr findet der Workshop “Aus alt mach neu, wir schöpfen Papier” statt.

Im Naturpark Fanes-Sennes-Prags sammeln die Schutzgebietsbetreuer am 15. September Müll im Naturpark und machen in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Olang an einer Station Aufklärungsarbeit für Besucherinnen und Besucher.

Das Naturparkhaus in St. Magdalena/Villnöß ist in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Villnöß die Ausgabestelle der Sammelkits und die Annahmestelle des Abfalls, der am 15. und 16. September im Naturpark Puez-Geisler gesammelt wird. Die Kinder der Grundschule St. Magdalena Villnöß beteiligen sich aktiv am Müllsammeln im Naturpark. Die Schutzgebietsbetreuer sammeln Müll im Langental und betreiben Aufklärungsarbeit am 15. September.

Teilnehmen können alle: Anmeldung über die CleanUp Map

Wer sich an der Müllsammelaktion beteiligen will, kann sich über die interaktive CleanUP Map anmelden und direkt das Datum und die Route der selbstgewählten Tour festlegen. Das benötigte CleanUP Kit für alle Interessierten, bestehend aus einer recycelbaren und wiederverwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus Edelstahl, kann vor dem Abmarsch kostenfrei an einer der zahlreichen Ausgabestellen abgeholt werden. Diese, wie auch die Abgabestationen für den gesammelten Müll, finden sich nicht nur in den Naturparken, sondern überall in den acht genannten Ferienregionen und sind ebenfalls in der CleanUP Map ersichtlich. Auch Rahmenaktionen werden in den acht teilnehmenden Ferienregionen organisiert.