Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Nach 50 Jahren: Brandneues Auto aus weltgrößter Zeitkapsel geholt
In Fenster nach 1975

Nach 50 Jahren: Brandneues Auto aus weltgrößter Zeitkapsel geholt

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 08:17 Uhr
Fünfzig Jahre versiegelt: Weltgrößte Zeitkapsel geöffnet
instagram/therealnurtle
Schriftgröße

Von: idr

Seward – In Nebraska wurde Geschichte lebendig: Nach einem halben Jahrhundert öffneten Arbeiter die weltgrößte Zeitkapsel – und förderten ein faszinierendes Panorama der Siebzigerjahre zutage. Was 1975 als visionäres Projekt des Geschäftsmanns Harold Davisson begann, erwies sich als perfekt konservierte Momentaufnahme einer vergangenen Ära.

Davisson hatte damals einen massiven unterirdischen Tresor errichten lassen, um den Alltag seiner Zeit für künftige Generationen zu bewahren. Tausende Artefakte füllten die Kammer: handgeschriebene Briefe und Zeitungen, Modeartikel und Spielzeug – und als Höhepunkt ein brandneuer Chevrolet Vega ohne einen einzigen gefahrenen Kilometer.

Fünfzig Jahre versiegelt: Weltgrößte Zeitkapsel geöffnet
instagram/therealnurtle

Die gesamte Gemeinde hatte sich an dem Projekt beteiligt. Schulen, Familien und Einzelpersonen steuerten Gegenstände bei und verwandelten die Kapsel in ein kollektives Gedächtnis der Siebziger. Viele von ihnen kehrten zur Öffnung zurück – inzwischen gealtert, manche hochbetagt – um ihre Erinnerungen zum Leben erweckt zu sehen.

Ein Spiegel für die Gesellschaft

Der tresorartige Bau erfüllte seinen Zweck: Die meisten Inhalte überdauerten die Jahrzehnte in erstaunlich gutem Zustand. Besucher beschrieben das Erlebnis, als würden sie durch ein Portal ein halbes Jahrhundert zurückreisen. Doch die Öffnung warf auch grundsätzlichere Fragen auf: Wie sehr hat sich die Gesellschaft verändert? Was ist gleichgeblieben? Die Zeitkapsel erwies sich als mehr als eine Ansammlung alter Dinge – sie wurde zum Symbol menschlicher Verbindung, zur Brücke zwischen den Generationen.

Harold Davissons Vision von 1975 zeigt eindrucksvoll: Zeitkapseln bewahren nicht nur Gegenstände, sondern auch die Hoffnung, dass künftige Menschen verstehen möchten, wie wir einst lebten. Sie sind Versuche, die Zukunft zu erreichen, während man die Gegenwart festhält – ein zutiefst menschliches Bedürfnis, das über alle Zeiten hinweg verbindet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
68
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Kommentare
55
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Kommentare
43
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
38
Covid erhebt wieder sein Haupt
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
37
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Anzeigen
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 