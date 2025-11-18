Nachmittagsimbiss für Kinder und Familien in Don Bosco

Von: Ivd

Bozen – Am Donnerstag, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, organisieren das Zentrum „Charlie Brown“ des Vereins „La Strada-Der Weg” und der Verein „Donne Nissà“ ein Nachbarschaftstreffen in den Wobi Innenhöfen in der Nähe der beiden Zentren der Cagliaristrasse 22/b.

Ein Moment des Miteinanders, der dankenswerterweise durch das Engagement vieler dort ansässigen Mütter und Väter ermöglicht wird, die dafür Getränke und süße oder herzhafte Speisen zubereiten, die allen Teilnehmern kostenlos angeboten werden.

„Teilnehmen ist das Schlüsselwort dieser Initiative – erklärt Andrea Brentegani, La Strada-Der Weg-Koordinator des Zentrums Charlie Brown. „Wir müssen immer die positive Nachbarschaftsbeziehungen erneuern und so den Dialog zwischen verschiedenen Kulturen und Generationen fördern. Es ist kein Zufall, – schließt Brentegani, – dass die Initiative gerade an dem Tag stattfindet, der weltweit den Rechten von Mädchen und Jungen gewidmet ist, denn eines ihrer vielen Rechte, das ihnen leider oft verwehrt wird, ist gerade das Recht, in einem positiven familiären und gemeinschaftlichen Umfeld aufzuwachsen.“

Die Feier findet zwischen 15.00 und 16.30 Uhr statt und wird von Hintergrundmusik und verschiedenen Spielen und Aktivitäten begleitet.

Das kleine Fest ist Teil eines Gemeinschaftsentwicklungsprojekts, das das Zentrum Charlie Brown und Donne Nissà seit einiger Zeit gemeinsam durchführen. Es hat zum Ziel, Familien näher an die lokalen Dienste heranzuführen und Vertrauen, Zugehörigkeitsgefühl und gemeinschaftliches Engagement zu stärken.