Neunjähriger aus Tscherms fordert Olympia-Sieger heraus

Tscherms – Der neunjährige Daniel aus Tscherms stellt sich der Herausforderung: Bei der ARD-Fernsehshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ fordert er Olympia-Sieger Fabian Hambüchen zum Duell.

Daniel ist ein wahrer Kletterfan. Bereits im Alter von fünf Jahren sammelte der kleine Südtiroler seine ersten Bergsteigererfahrungen. Inzwischen klettert er seit zwei Jahren im Verein und nimmt erfolgreich an Wettkämpfen teil. Sein größter persönlicher Erfolg war der Aufstieg auf die 2999 Meter hohe „große Zinne“.

Jetzt möchte Daniel seine Künste unter Beweis stellen und fordert niemand geringeren als Olympia-Sieger Fabian Hambüchen zum Duell heraus. Daniel und Fabian müssen hierbei jeweils nacheinander an der “Klein gegen Groß-Kletterwand” so schnell wie möglich eine 360 Grad-Drehung um die Körpermitte klettern. Die schnellste Zeit gewinnt.

Am 21. November präsentiert Moderator Kai Pflaume die neue Ausgabe „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. In zehn spektakulären Duellen werden sich prominente Gäste den Herausforderungen kleiner Könner stellen.

Eine kleine Premiere gibt es für Box-Legende Wladimir Klitschko, der zum ersten Mal überhaupt als Kandidat in einer Spielshow auftritt. Ob er seinen siebenjährigen Konkurrenten im Liegestütz- Bilderrätsel besiegt und wer in den anderen Duellen die Nase vorne hat, erfahr ihr am 21. November 2020, um 20.15 Uhr im Ersten.

Gäste sind Michelle Hunziker, Ina Müller, Wladimir Klitschko, Bischof Ulrich Neymeyr, Ralf Schmitz und Sky Dumont, Jürgen Vogel, Fabian Hambüchen, Jens Riewa, Cornelia Bösch und Ronald Adrowitzer.