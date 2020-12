Neunjähriger ist absoluter Spitzenverdiener auf YouTube

Das US-Magazin “Forbes” veröffentlicht jedes Jahr eine Auflistung der zehn bestverdienendsten YouTube-Kanäle. Dabei führt zum dritten Male ein neunjähriger Junge namens Ryan Kaji die Liste an, dessen Erfolg vor allem Spielzeug zu verdanken ist.

Mit über 27 Millionen Abonnenten und 12 Milliarden Aufrufe seiner Videos ist Kaji ein absolutes Schwergewicht auf der beliebten Videoplattform. Zu sehen gibt es auf seinem Kanal maßgeblich Auspackvideos von Spielzeug, Experimente und Vlogs.

Dabei handelt es sich offenbar um ein Erfolgsrezept, immerhin konnte sich der Neunjährige, so wird geschätzt, in diesem Jahr an einem Umsatz von 29,5 Millionen US-Dollar erfreuen.