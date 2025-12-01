Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Podiumsdiskussion unter Männern zu Gewalt gegen Frauen
Voller Konferenzsaal in Bozen

Podiumsdiskussion unter Männern zu Gewalt gegen Frauen

Montag, 01. Dezember 2025 | 15:40 Uhr
Zonta Club Bozen-Bolzano
Zonta Club Bozen-Bolzano
Von: Ivd

Bozen – Mit einem vollbesetzten Konferenzsaal und großem Interesse fand am Freitag im Twenty die Podiumsdiskussion unter Männern zum Thema „Mann sein heute: Stärke, Emotionen und Verantwortung“ statt. Dieses Event wurde vom Zonta Club Bozen-Bolzano im Rahmen ihrer alljährlichen Kampagne „Zonta sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen“ organisiert.

Die aufschlussreichen und ehrlichen Aussagen und Gedanken der eingeladenen Männerrunde aus verschiedenen gesellschaftlichen Realitäten, sind beim Publikum sehr positiv angekommen. Es sind sich alle einig, dass solche Diskussionen zwischen Männern unbedingt weitergeführt werden und Frauen mit einbeziehen sollen, denn nur im gemeinsamen Dialog kann eine respektvollere und friedlichere Zukunft gelingen.

