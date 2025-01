Polarlichter verzaubern Himmel über den Dolomiten

Von: luk

Bozen – Ein außergewöhnliches Naturschauspiel hat in Gröden und anderen Teilen Südtirols den Jahresbeginn geprägt: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erleuchteten Polarlichter den Himmel. Das Farbenspiel aus sanftem Rosa und Violett tauchte die schneebedeckten Gipfel der Dolomiten in eine zauberhafte Atmosphäre und sorgte bei den Beobachtern für Staunen. Auch von Eppan aus war das Spektakel zu beobachten. Gerade in Fotos mit Langzeitbelichtung konnte das Spektakel eingefangen werden.

Seltene Erscheinung in Südtirol

Polarlichter, auch bekannt als Nordlichter, sind in unseren Breiten eine seltene Erscheinung. Experten erklären das Phänomen mit erhöhter Sonnenaktivität, die diese magischen Himmelslichter auch außerhalb der Polarregionen sichtbar macht.

Begeisterung in den sozialen Medien

Landesmeteorologe Dieter Peterlin teilte seine Freude über das beeindruckende Schauspiel auf der Plattform “X” (vormals Twitter):

Auch jetzt wieder Polarlichter über Mitteleuropa bzw. Südtirol zu sehen! Das neue Jahr fängt ja gut an, wow.

Wer die Polarlichter dieses Mal verpasst hat, darf hoffen: Bei anhaltend hoher Sonnenaktivität könnten solche Ereignisse in naher Zukunft erneut auftreten.

Was sind Polarlichter und wie entstehen sie?

Polarlichter, auch als Nordlichter (Aurora Borealis) oder Südlichter (Aurora Australis) bekannt, sind ein beeindruckendes Naturphänomen, das durch Sonnenaktivität ausgelöst wird.

Das Phänomen entsteht, wenn elektrisch geladene Partikel, die von der Sonne ausgestoßen werden (Sonnenwind), auf die Erdatmosphäre treffen. Diese Partikel werden vom Magnetfeld der Erde in die Polarregionen geleitet, wo sie mit Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen in der Atmosphäre kollidieren.

Farben und ihre Ursachen:

Grün: Die häufigste Farbe entsteht durch den Aufprall der Partikel auf Sauerstoffmoleküle in etwa 100 km Höhe.

Rot: Entsteht ebenfalls durch Sauerstoff, aber in höheren Atmosphärenschichten (über 200 km).

Blau und Violett: Diese Farben entstehen, wenn die Partikel auf Stickstoffmoleküle treffen.

Warum auch in Südtirol?

Normalerweise sind Polarlichter nur in der Nähe der Pole sichtbar. Bei starker Sonnenaktivität können die Partikel jedoch weiter Richtung Äquator vordringen und auch in Mitteleuropa sichtbar werden – wie vergangene Nacht.