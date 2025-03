Recycling-Falle führt zu Bisphenol in der Pizza

Kassabon gehört in den Restmüll

Von: luk

Viele Menschen werfen ihre Kassenzettel gedankenlos ins Altpapier – ein Fehler mit Folgen! Denn die meisten Bons bestehen aus Thermopapier, das eine chemische Beschichtung enthält. Diese macht nicht nur das Recycling unmöglich, sondern kann auch gesundheitsschädlich sein.

Thermopapier enthält nämlich häufig Bisphenol S (BPS) oder ähnliche Stoffe, die unter Verdacht stehen, hormonell wirksam zu sein. Gelangen sie ins Recycling, können sie in neue Papierprodukte übergehen – mit potenziellen Risiken für die Gesundheit.

Erst kürzlich hat das Magazin ÖKO-TEST festgestellt, dass viele Pizzakartons mit Bisphenolen belastet sind. In manchen Fällen wurden die Schadstoffe sogar in der Pizza nachgewiesen und gelangen somit direkt in den menschlichen Körper.

Wohin mit den Kassenzetteln? Die Lösung ist einfach: Kassabons, Parkscheine und andere Thermopapiere gehören in den Restmüll und nicht ins Altpapier.

Ein einfacher Test hilft, Thermopapier zu erkennen: Reibt man mit dem Fingernagel darüber, verfärbt es sich schwarz. Normales Druckerpapier zeigt diese Reaktion nicht.

Die Südtiroler “Umweltgruppe Etschtal” appelliert an alle, ihre Kassenzettel richtig zu entsorgen – für den Schutz der Umwelt und der eigenen Gesundheit.