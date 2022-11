Regen und Schnee in ganz Südtirol

Bozen – Die Landesmeteorologen haben es vorhergesagt: Seit Mitternacht regnet es in Südtirol und in höheren Lagen ist der erste Schnee gefallen.

Verantwortlich dafür ist ein Mittelmeertief, das zusammen mit einer Kaltfront für nasse Verhältnisse sorgt.

Guten Morgen #Winter. Vor kurzem ist der Regen am Brenner und Reschen in Schnee übergangenen. Am Vormittag regnet und es schneit es munter weiter, am Nachmittag lassen die Niederschläge nach.

📷 Talstation Schöneben 1500 m, Reschen pic.twitter.com/ByB8pTbVru — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 4, 2022

Heute wird es bis in den Nachmittag hinein regnen – teilweise auch sehr ergiebig. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 2000 bis auf 1500 Meter ab – im Norden des Landes noch tiefer.

Der Regen und Schnee tun gut, denn vor allem im Westen und Süden Südtirols ist dieses Jahr bisher viel zu trocken. Beispiel Meran: Bis heute fielen 422 mm, das ist ein Minus von fast 40 % im Vergleich zum Durchschnitt. pic.twitter.com/sWzPx3OIEz — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 4, 2022

Danach trocknet es abseits vom Alpenhauptkamm mit auffrischendem Nordföhn allmählich auf.

Im Vorfeld haben sich die Feuerwehren im Land auf die erwarteten Niederschläge vorbereitet:

Con la prima neve 🌨 anche i VVF 🚒 si preparano per affrontare le eventuali chiamate di emergenza. 👉 Per coloro che… Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Thursday, November 3, 2022

Am Samstag wieder sonniger

Am morgigen Samstag wird es mit lebhaftem Nordföhn vor allem im Süden sonnig, am Alpenhauptkamm stauen sich von Norden her noch einige Wolken.

Der Sonntag bringt einiges an Sonnenschein mit hohen Schleierwolken.

Zu Beginn der neuen Woche geht es meist sonnig weiter. In der Früh ist es kühl, am Nachmittag reichen die Temperaturen bis zu 15°.