Reh sorgt für Aufregung in Bozen

Von: luk

Bozen – Ungewöhnlicher Besuch an einer Oberschule in Bozen: Ein junges Reh hat am Dienstagvormittag den Innenhof des deutschsprachigen Realgymnasiums in der Fagenstraße aufgemischt – sehr zur Überraschung der Schülerinnen und Schüler.

Das Tier war offenbar von den anliegenden Guntschnahängen ins Stadtgebiet gelangt und hatte sich auf den Schulhof verirrt.

Sichtlich verängstigt suchte das Reh rasch einen Fluchtweg, prallte dann auch gegen Fensterscheiben und verschwand kurze Zeit später wieder in Richtung Wald. Einige Jugendliche konnten den tierischen Gast noch mit dem Handy filmen.

Wildtiere wie Rehe verirren sich immer wieder in urbane Gebiete. So wurde bereits 2009 ein Reh in der Bozner Altstadt gesichtet und später von der Feuerwehr eingefangen und wieder freigelassen. Auch in den vergangenen Jahren kam es vereinzelt zu ähnlichen Vorfällen – etwa auf den Talferwiesen oder in Meran, wo ein Tier nach einem Sturz tödlich verunglückte.

Der aktuelle Zwischenfall ging hingegen glimpflich aus – für das Reh ebenso wie für die staunenden Schülerinnen und Schüler.