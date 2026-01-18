Rekordflug über Dolomiten: Vier Heißluftballons fliegen bis nach Kroatien

Von: idr

Toblach – Eine außergewöhnliche Ballonfahrt sorgt für Aufsehen: Vier Heißluftballons legten am 8. Januar die Strecke von Toblach im Hochpustertal bis nach Kroatien zurück – stolze 205 Kilometer in nur drei Stunden und 45 Minuten. Die waghalsige Tour fand im Rahmen des Dolomiti Balloonfestivals statt, das jedes Jahr im Januar in Toblach veranstaltet wird.

Das Bemerkenswerte an diesem Langstreckenflug: Alle vier Ballons flogen in Formation und landeten am Zielort sicher innerhalb von nur 50 Metern Abstand zueinander – ein Zeichen für höchste Präzision und Teamarbeit. Die Piloten erreichten dabei Höhen von rund 4000 Metern und Geschwindigkeiten von bis zu 112 Stundenkilometern. Solche Werte sind für Heißluftballons außergewöhnlich und zeugen von idealen Windverhältnissen.

Der Start in Toblach bot den Piloten eine spektakuläre Kulisse. Das Dolomiti Balloonfestival zieht jährlich Mannschaften aus ganz Europa an, die bei Wettfahrten gegeneinander antreten. Die Veranstaltung lockt nicht nur Profis, sondern auch Touristen, die selbst eine Ballonfahrt über die Dolomiten wagen möchten.

Diese 205-Kilometer-Fahrt war anspruchsvoll, aber dank eines starken Teams und günstiger Bedingungen erfolgreich. Für die Ballonfahrer dürfte es ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein – schwebend über die Alpen bis zur Adriaküste, mit Blick auf eine der schönsten Berglandschaften Europas.