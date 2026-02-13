Rote Zwiebeln sind fünfmal wertvoller

Von: red

Zwiebeln gehören zu den meistverwendeten Gemüsesorten weltweit. Besonders häufig landen gelbe Zwiebeln im Einkaufskorb. Doch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Nicht alle Sorten sind gleichwertig.

Rote Zwiebeln sind mehr als nur ein Küchenklassiker: Sie unterscheiden sich deutlich in ihrer chemischen Zusammensetzung – und genau das macht sie so interessant für Medizin und Ernährungswissenschaft.

Die Kraft der Antocyanine

Die intensive rote Farbe verdanken diese Zwiebeln sogenannten Antocyaninen. Dabei handelt es sich um starke Antioxidantien aus der Gruppe der Flavonoide.

Diese Pflanzenstoffe:

neutralisieren freie Radikale

schützen die DNA vor oxidativen Schäden

reduzieren chronische Entzündungsprozesse

stärken die Blutgefäße

Gelbe oder weiße Zwiebeln enthalten diese Pigmente kaum, weshalb rote Sorten in der präventiven Ernährung als besonders wertvoll gelten.

Quercetin: Natürlicher Schutzmechanismus

Neben Antocyaninen spielt Quercetin eine zentrale Rolle. Dieser sekundäre Pflanzenstoff kommt zwar in allen Zwiebelsorten vor, doch in roten Zwiebeln wirkt er in Kombination mit weiteren Polyphenolen besonders effektiv.

Quercetin:

wirkt entzündungshemmend

kann Prozesse hemmen, die unkontrolliertes Zellwachstum fördern

unterstützt die körpereigene Abwehr bei der Erkennung veränderter Zellen

Diese Eigenschaften haben das Interesse von Onkologen geweckt.

Was Studien zeigen

Eine 2022 veröffentlichte Untersuchung im Fachjournal Biomedicine & Pharmacotherapy hebt hervor, dass sich die höchste Konzentration wertvoller Inhaltsstoffe nicht nur im Inneren, sondern auch in den äußeren, saftigen Schichten befindet.

Die Kombination aus Antocyaninen, Quercetin und weiteren Polyphenolen erzeugt einen synergistischen Effekt, der verschiedene gesundheitsfördernde Mechanismen gleichzeitig unterstützt.

Mögliche gesundheitliche Effekte

Laut wissenschaftlicher Analyse werden rote Zwiebeln mit folgenden Eigenschaften in Verbindung gebracht:

Kardioprotektiv: Unterstützung des Herzmuskels

Neuroprotektiv: Schutz der Nervenzellen

Antidiabetisch: Einfluss auf die Glukoseregulation

Antimikrobiell: Hemmung bestimmter Krankheitserreger

Darüber hinaus gelten Zwiebelschalen als besonders reich an bioaktiven Substanzen und werden zunehmend für pharmakologische Anwendungen untersucht.

Positive Wirkung auf den Darm

Antocyanine und Quercetin wirken zudem präbiotisch. Sie fördern das Wachstum nützlicher Darmbakterien und tragen damit zu einer stabilen Darmflora bei.

Eine gesunde Mikrobiota steht in engem Zusammenhang mit einem starken Immunsystem und einer reduzierten Entzündungsneigung im Körper.

So bleiben die Nährstoffe erhalten

Da Antioxidantien hitzeempfindlich sind, empfehlen Fachleute, rote Zwiebeln möglichst roh zu verzehren – etwa in Salaten oder als frische Beilage.

Wichtig ist außerdem, nur die äußerste trockene Schale zu entfernen. Die darunterliegenden Schichten enthalten besonders viele wertvolle Flavonoide.

Rote Zwiebeln sind damit nicht nur ein geschmackliches Highlight, sondern auch eine ernährungsphysiologisch interessante Alternative zur herkömmlichen gelben Variante.