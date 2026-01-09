Schneeflocken in Bozen: Das macht Lust auf mehr

Von: luk

Bozen – Wie vom Landesmeteorologen Dieter Peterlin angekündigt, hat der Winter Südtirol am Freitag zumindest kurz Hallo gesagt. Auch in Bozen tanzten gegen 9.00 Uhr morgens ein paar Schneeflocken vom Himmel – und blieben dank der niedrigen Temperaturen sogar liegen.

Im Vergleich zu den teils ergiebigen Schneefällen in Deutschland oder Mittelitalien bleibt Südtirol allerdings weitgehend verschont. Statt einer weißen Decke gibt es hierzulande nur einen “Streifschuss”. Am meisten Schnee fällt entlang des Alpenhauptkamms.

“Die kleine Schneefront hat nun den Norden Südtirols erreicht”, erklärt Peterlin. “In den nächsten Stunden werden Vinschgau, Wipptal, Pustertal und Teile der Dolomiten leicht angezuckert. Weiter nördlich kommen ein paar Zentimeter zusammen.”

Gestern hat eine Warmfront im Norden Südtirols etwas Schnee gebracht (bis zu 12 cm in Rojen). Heute folgt eine Kaltfront, die in Form von Schneeschauern auch im Süden Südtirols durchzieht. Deshalb können kurzzeitig fast überall ein paar Schneeflocken fallen, nichts ergiebiges. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 9, 2026

Für Winterfans also eher ein kurzes Gastspiel – mit gerade genug Schnee, um Lust auf mehr zu machen.