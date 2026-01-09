Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Schneeflocken in Bozen: Das macht Lust auf mehr
Winterliches Intermezzo in Südtirol

Schneeflocken in Bozen: Das macht Lust auf mehr

Freitag, 09. Januar 2026 | 09:42 Uhr
Von: luk

Bozen – Wie vom Landesmeteorologen Dieter Peterlin angekündigt, hat der Winter Südtirol am Freitag zumindest kurz Hallo gesagt. Auch in Bozen tanzten gegen 9.00 Uhr morgens ein paar Schneeflocken vom Himmel – und blieben dank der niedrigen Temperaturen sogar liegen.

Im Vergleich zu den teils ergiebigen Schneefällen in Deutschland oder Mittelitalien bleibt Südtirol allerdings weitgehend verschont. Statt einer weißen Decke gibt es hierzulande nur einen “Streifschuss”. Am meisten Schnee fällt entlang des Alpenhauptkamms.

“Die kleine Schneefront hat nun den Norden Südtirols erreicht”, erklärt Peterlin. “In den nächsten Stunden werden Vinschgau, Wipptal, Pustertal und Teile der Dolomiten leicht angezuckert. Weiter nördlich kommen ein paar Zentimeter zusammen.”

Für Winterfans also eher ein kurzes Gastspiel – mit gerade genug Schnee, um Lust auf mehr zu machen.

Bezirk: Bozen

