Smart TV: Fünf geheime USB-Funktionen, die ihr unbedingt kennen müsst

Von: red

Die meisten von uns nutzen die USB-Ports ihres Android TVs nur für externe Festplatten oder USB-Sticks – doch sie haben viel mehr Potenzial! Mit den richtigen Tricks lassen sich Apps ohne Play Store installieren, Inhalte direkt auf USB speichern und sogar Software-Updates durchführen. Wir zeigen euch fünf überraschende Funktionen, die euren Smart TV auf das nächste Level bringen.

Smart TV als Notfall-Ladestation nutzen

Wer kennt es nicht? Ihr seid in einem Hotelzimmer oder einer Ferienwohnung und findet nur eine einzige freie Steckdose. Hier kann euer Smart TV als einfache, wenn auch nicht ganz schnelle, Powerbank einspringen. Schließt euer Smartphone per USB-Kabel an den Fernseher an, und es lädt sich auf – perfekt, wenn keine andere Lademöglichkeit in Reichweite ist.

Apps per USB installieren: So geht’s

Nicht jede App, die ihr gerne auf eurem Smart TV nutzen würdet, ist im Google Play Store verfügbar. Doch mit einem einfachen Trick könnt ihr APK-Dateien direkt von einem USB-Stick installieren. So geht’s:

Ladet die gewünschte APK auf euren Computer herunter. Speichert sie auf einem USB-Stick und steckt diesen in euren Smart TV. Verwendet eine Dateimanager-App, um die APK zu finden und zu installieren. Erlaubt die Installation aus unbekannten Quellen in den Einstellungen eures Smart TVs.

Damit lassen sich viele praktische Apps nachrüsten, die euer Fernseher sonst nicht unterstützen würde!

TV-Sendungen einfach auf USB aufnehmen

Euer Smart TV kann als Recorder genutzt werden! Falls ihr eine Sendung oder einen Film aufnehmen wollt, könnt ihr einfach einen USB-Stick oder eine externe Festplatte anschließen. Achtet darauf, dass das Speichermedium:

Genug Speicherplatz (mindestens 32 GB) hat

Mit dem richtigen Dateisystem (meist NTFS oder FAT32) formatiert ist

USB 3.0 oder höher unterstützt, um Verzögerungen zu vermeiden

Sobald alles eingerichtet ist, könnt ihr über das TV-Menü eure Lieblingssendungen speichern und später ansehen – ganz ohne zusätzliche Geräte!

Software-Updates per USB: Perfekt bei langsamen Internet

Falls euer Smart TV veraltet wirkt oder Probleme macht, könnte ein Software-Update helfen. Doch was, wenn euer Internet zu langsam oder gar nicht verfügbar ist? Kein Problem:

Ladet das neueste Update von der Hersteller-Website herunter. Speichert die Datei auf einem USB-Stick. Schließt den Stick an den TV an und führt das Update über die TV-Einstellungen aus.

So bleibt euer Android TV immer auf dem neuesten Stand, auch ohne stabile Internetverbindung.

Besser navigieren mit Tastatur und Maus

Mit der Fernbedienung Text einzugeben, kann mühsam sein – vor allem bei langen Passwörtern oder Webadressen. Doch euer Smart TV unterstützt oft auch externe Eingabegeräte! Schließt einfach eine USB-Tastatur oder -Maus an, um schneller und bequemer zu tippen und zu navigieren. Besonders hilfreich ist das bei:

✔️ Eingabe von Passwörtern

✔️ Surfen im Web

✔️ Steuerung von bestimmten Apps

Falls ihr eine kabellose Tastatur mit USB-Dongle habt, könnt ihr sie oft direkt am Smart TV verwenden – ein echter Gamechanger!

Welcher USB-Trick hat euch am meisten überrascht?

Diese fünf USB-Funktionen machen euren Android TV noch smarter und praktischer im Alltag. Probiert sie aus und entdeckt, was euer Fernseher noch alles kann! Kanntet ihr diese Funktionen bereits oder habt ihr noch weitere Tipps? Schreibt es uns in die Kommentare!