So erntet ihr neben Tomaten auch neugierige Blicke

Von: luk

Tomaten kopfüber anbauen? Was zunächst wie ein schräger Internet-Trend klingt, entpuppt sich für viele Hobbygärtner als clevere Alternative zum klassischen Beet: Die sogenannte Upside-Down-Methode sorgt derzeit für Aufmerksamkeit auf Balkonen und in kleinen Gärten.

Das Prinzip ist simpel: Die Tomatenpflanze wächst nicht nach oben, sondern hängt kopfüber aus einem Gefäß – meist ein Eimer oder ein spezieller Pflanzbehälter mit Öffnung am Boden. Die Wurzeln befinden sich im Inneren, während die Triebe nach unten wachsen. Was kurios aussieht, hat durchaus praktische Vorteile.

Vor allem Menschen mit wenig Platz profitieren davon. Auf engen Balkonen oder Terrassen lassen sich so Tomaten kultivieren, ohne wertvolle Stellfläche zu blockieren. Gleichzeitig entfällt das lästige Ausgeizen und Aufbinden, da die Pflanze durch die Schwerkraft von selbst „geführt“ wird. Auch Schädlinge und Bodenkrankheiten treten seltener auf, weil kein direkter Kontakt zur Erde besteht.

Allerdings hat die Methode ihre Tücken: Die Pflanzen benötigen eine stabile Aufhängung und müssen häufiger gegossen werden, da das Substrat schneller austrocknet. Zudem eignen sich nicht alle Sorten gleichermaßen. Kleinwüchsige Cocktail- oder Buschtomaten liefern in der Praxis die besten Ergebnisse.

Für den Einstieg braucht es nicht viel: einen stabilen Behälter (etwa einen Zehn-Liter-Eimer), hochwertige Erde, eine kräftige Jungpflanze und eine sichere Möglichkeit zur Befestigung. Ein kleines Loch im Boden sorgt dafür, dass der Stängel hindurchgeführt wird. Anschließend wird das Gefäß mit Erde befüllt und aufgehängt.

Ob als platzsparende Lösung oder einfach als Hingucker: Die Upside-Down-Methode bringt frischen Wind in den Tomatenanbau. Und wer es ausprobiert, erntet im besten Fall nicht nur Früchte, sondern auch neugierige Blicke vom Nachbarbalkon.