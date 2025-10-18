Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > So lässt sich Mikroplastik im Körper verringern
Natürliche und experimentelle Ansätze

So lässt sich Mikroplastik im Körper verringern

Samstag, 18. Oktober 2025 | 08:09 Uhr
Mikroplastik kann bösartige Veränderungen in Lungenzellen auslösen
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: idr

Mikroplastik ist nicht mehr nur ein Problem verschmutzter Ozeane. Es findet sich längst im menschlichen Körper und stellt eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit dar. Studien weisen die winzigen Partikel in Blut, Lunge und Organen wie Herz und Leber nach. Das Gewicht einer Kreditkarte konsumiert jeder Mensch durchschnittlich pro Woche. Aktuell ist Vorbeugung die beste Therapie, doch einige Ansätze schaffen Hoffnung.

Fachleute warnen vor möglichen Gesundheitsrisiken: Die Partikel könnten Entzündungen auslösen und Schadstoffe wie Bisphenol A (BPA) oder Phthalate transportieren, die im Verdacht stehen, das Hormonsystem und die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Eine im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichte Studie fand Mikroplastik in rund 80 Prozent der analysierten Blutgerinnsel. Eine vollständige Entfernung aus dem Körper ist derzeit nicht möglich, doch die persönliche Belastung lässt sich durchaus senken.

Plastikflaschen und Synthetik-Fasern

Abgefülltes Wasser aus Plastikflaschen enthält Untersuchungen zufolge oft bis zu hundertmal mehr Mikroplastik als Leitungswasser. Wer auf gefiltertes Leitungswasser umsteigt, reduziert die Aufnahme weiterhin erheblich. Auch beim Aufbewahren und Erhitzen von Lebensmitteln empfehlen Experten, Plastikbehälter durch Glas oder Edelstahl zu ersetzen. Auch die Wahl der Kleidung hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie viel Mikroplastik wir aufnehmen. Kleinste Fasern lösen sich von Kleidung und landen in unserem System. Natürliche Materialien wie Baumwolle führen daher zu einer reduzierten Aufnahme von Mikroplastik.

Fischstäbchen und Fertig-Schnitzel

Neuere Studien zeigen, dass besonders stark verarbeitete Produkte häufig mit Mikroplastik belastet sind. Dazu zählen Fischstäbchen, paniertes Fleisch, Käse und Milchprodukte, aber auch Reis und Teebeutel aus Kunststoff. Selbst Obst und Gemüse können durch Bewässerung und Verpackung Partikel aufnehmen. Experten raten daher dazu, unverarbeitete, regional erzeugte Lebensmittel zu bevorzugen und Reis sowie Gemüse gründlich zu waschen.

Ballaststoffe und Schwitzen als natürliche Helfer

Viele Partikel verlassen den Körper auf natürlichem Weg über den Stuhl. Ballaststoffreiche Nahrungsmittel wie Hafer, Leinsamen oder Hülsenfrüchte können diesen Prozess unterstützen. Antioxidantien aus Beeren, Zitrusfrüchten oder Brokkoli helfen zusätzlich, oxidativen Stress zu mindern. Einige Studien deuten zudem darauf hin, dass beim Schwitzen, etwa durch Sport oder in der Sauna, bestimmte Chemikalien wie die Kunststoffverbindung BPA ausgeschieden werden können.

Experimentelle Ansätze in der Forschung

Forscher untersuchen derzeit auch weitergehende Methoden: In einer Pilotstudie wurde erstmals versucht, Mikroplastik mittels therapeutischer Apherese – einer Art Blutreinigung – aus dem Plasma zu filtern. Ob dieses Verfahren sicher und wirksam ist, bleibt jedoch unklar. Weitere Ansätze erforschen, ob Probiotika die Darmflora so stärken können, dass toxische Effekte von Mikroplastik gemildert werden, oder ob Bindemittel wie Aktivkohle im Verdauungstrakt helfen könnten. Klinische Studien mit aussagekräftigen Ergebnissen fehlen allerdings noch weitgehend.

Gesundheitsexperten raten zu einem schrittweisen Umdenken statt zu Panik: Glasbehälter statt Plastikdosen, HEPA-Luftfilter gegen Mikrofasern im Staub oder eine wiederverwendbare Edelstahlflasche. Solange keine wirksame Lösung gefunden wurde, bleibt Prävention die beste Medizin. Wer sich an diese Tipps hält, reduziert also aktiv die Gefahren dieser noch weitgehend undefinierten Gefahr.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
38
Bürger sollen die Augen aufsperren
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
37
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
37
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
35
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
35
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 