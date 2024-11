So schmeckt das Essen auf Solo-Reisen besser

Von: mk

Wir haben euch hier ja schon ein paar Tipps zur Wahl der perfekten Unterkunft auf eurem Solo-Trip gegeben. Dabei haben wir festgehalten, dass ein Hotel mit Vollpension wohl eher weniger dazu geeignet ist, neue Leute kennenzulernen kann. Wir empfehlen stattdessen lieber Privatunterkünfte, Hostels oder Pensionen, die maximal ein Frühstück anbieten.

Das bedeutet natürlich, dass ihr euch eigenständig um eure leibliches Wohl kümmern müsst. Genau darin liegt eine tolle Möglichkeit, nicht nur eine neue Küche, sondern auch ein paar neue Leute kennenzulernen. Wir haben ein paar Dos und Don’ts für euch.

Restaurants

Vermeidet als Alleinreisende lieber die richtig schicken, High-End-Restaurants. Diese sind meist auf Paare oder Gruppen ausgerichtet, sodass ihr vermutlich am einsamen Katzentisch in der Ecke platziert werdet. Von dort könnt ihr die anderen Anwesenden zwar toll beobachten, werdet aber eher kein Gespräch beginnen.

Entscheidet euch stattdessen lieber für ein kleines Lokal – vielleicht sogar eins, in dem die Einheimischen ein- und ausgehen. Wenn ihr Glück habt, platziert euch der Service am Tisch einer aufgeschlossenen Gruppe, mit der ihr einen unvergesslichen Abend verbringt. Vielleicht werden es am Ende sogar mehrere Abende.

Selber kochen

Wer ein Zimmer mit Kochnische gemietet hat, wird sich dort die ein oder andere Mahlzeit selber zubereiten. Das kann sehr entspannend sein und schont auf jeden Fall den Geldbeutel. Allerdings ist es nicht sehr kommunikativ.

Wenn ihr euch am Herd austoben und gleichzeitig neue Menschen treffen wollt, schaut euch doch mal nach einem Kochkurs vor Ort um. Dort lernt ihr neben spannenden Rezepten auch spannende Leute kennen. Und nicht nur Liebe, auch Freundschaft geht durch den Magen.