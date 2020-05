Sommerurlaub: Einschränkungen als Spaßdämpfer

Bozen – Viele fragen sich, wie der diesjährige Sommerurlaub ablaufen wird. Falls wir beispielsweise tatsächlich ans Meer fahren dürften, wird dies wohl mit diversen Einschränkungen verbunden sein. Bei einer Spontanbefragung auf Südtirol News wollten wir wissen, ob das für euch annehmbar wäre.

Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Nur 37 Prozent der rund 8.000 Teilnehmer würden den Meer- oder Sommerurlaub mit Einschränkungen genießen können. Die Mehrheit von 63 Prozent sagt, dass sie unter diesen Umständen auf den Urlaub verzichten würde. So mache es nämlich keinen Spaß.

Im Kommentarbereich findet @Susi nette Worte, die Allgemeingültigkeit haben: “Man sollte immer aus jeder Situation das Beste machen egal wo man ist. Das Schöne liegt im Auge des Betrachters!”

@Fuxschwoaf schreibt: “Das kommt dann darauf an wie genau die Einschränkungen aussehen werden. das mit den Abständen am Strand wird sich wohl von selbst regeln da eh kaum 50 Prozent der Gäste kommen werden. also einfach jede zweite Reihe mit Schirmen und Liegen entfernen und schon ist der Abstand da.”

Viele werden wohl erst spontan eine Entscheidung treffen, so wie @Marisa: “Da lege ich mich noch gar nicht fest, ich hatte eine Rundreise geplant das funktioniert dieses Jahr bestimmt nicht mehr aber es gibt ja ein nächstes Jahr. Aber Ausflüge und in Lokale einkehren und gut essen und trinken hoffe ich wird möglich sein.”