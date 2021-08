South Tyrol Plants ist zurück – das partizipative Pflanzprojekt

Obereggen – Die Gruppe „South Tyrol Plants“ hat 2020 die erste partizipative Aufforstungsaktion Südtirols organisiert, welche ein großer Erfolg bei den Teilnehmenden war und in den lokalen sowie nationalen Medien großen Zuspruch fand. Dank der Aktion wurden in Obereggen, einem der am stärksten vom Sturmtief Vaia aus dem Jahre 2018 betroffenen Gebiete, mehr als 500 Bäume gepflanzt. Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten somit die Möglichkeit, das Ökosystem Wald mit ihren eigenen Händen wieder aufzubauen und ein greifbares Zeichen für die Erholung unserer Wälder zu hinterlassen.

Ein Jahr später, am Samstag, den 4. September 2021, ist South Tyrol Plants mit seiner zweiten Ausgabe zurück. Die Veranstaltung wird wieder in Obereggen stattfinden: Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Talstation des Oberholz-Liftes und von dort aus wird nach einem kurzen gemeinsamen Aufstieg die Laner Alm erreicht. Wer nicht zu Fuß gehen möchte, kann die Alm auch mit dem Oberholz-Lift erreichen.

„Letztes Jahr haben wir mehr als 200 Anmeldungen bekommen, aber leider mussten wir die Anzahl der tatsächlich Teilnehmenden auf 70 beschränken. Aufgrund des großen Interesses des letzten Jahres wollen wir heuer die Anzahl der TeilnehmerInnen auf 100 erhöhen, da uns ca. 700 Bäume zur Verfügung stehen”, erklärt das Team von South Tyrol Plants. „Bei der ersten Ausgabe war es besonders schön zu sehen, dass so viele Menschen unterschiedlichen Alters teilgenommen haben, darunter Senioren/Großeltern, Erwachsene und Kinder. Denn unsere Aktionen wollen nämlich auch ein Zeichen der intergenerationellen Gerechtigkeit setzen: Die Bäume, die wir heute pflanzen, werden der Sauerstoff von morgen sein und es unseren Kindeskindern ermöglichen, die schönen Wälder, mit denen wir aufgewachsen sind, wieder zu genießen”, erklären die Organisatoren.

Der von South Tyrol Plants organisierte Tag soll nicht nur dazu beitragen, Wälder zu regenerieren, um hydrogeologisch gefährdete Gebiete zu schützen, sondern auch die Gelegenheit bieten, über den Klimawandel und extreme Wetterereignisse nachzudenken und das Bewusstsein für diese zu schärfen – gerade angesichts der Tatsache, dass diese leider immer häufiger auftreten werden und deren Auswirkungen nicht mehr so weit entfernt zu sein scheinen.

Aus diesem Grund lädt South Tyrol Plants alle Bürgerinnen und Bürger erneut ein, zahlreich beim Event mitzumachen. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum Projekt und Details zum Veranstaltungsprogramm findet man auf der Internetseite https://www.southtyrolplants.org/de/mach-mit/

Abschließend möchte sich die das Team von South Tyrol Plants bei der Abteilung Forstwirtschaft und dem Forstinspektorat Bozen I für die Unterstützung und für das zur Verfügung-Stellen der Bäume herzlich bedanken.

Die Initiative wird gemäß den zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Covid-19 Bestimmungen durchgeführt.