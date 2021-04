Strenge Oster-Regeln: “Auch mal dankbar sein”

Bozen – In Italien galten über Ostern in allen Regionen die Bedingungen der roten Zone. Bei einer Spontanbefragung auf Südtirol News gab die Mehrheit der Teilnehmer an, nicht von den strengen Regeln entmutigt worden zu sein. Im Rahmen der Möglichkeiten hätten sie dennoch Ostern gefeiert. Für 26 Prozent waren die Einschränkungen aber zu groß: Das Osterfest haben sie heuer einfach abgehakt.

Im Kommentarbereich gehörte @halihalo zu den Optimisten: “Ich werde auf jeden Fall das Beste daraus machen und mit meinen Liebsten feiern, das wäre das Mindeste und ich wünsche Allen hier schöne Feiertage.”

Auch @Tantemitzi hat die Sache positiv gesehen: “Ich freu mich, dass ich Omi zu Ostern bekochen darf! Ich freu mich, dass unsere Eltern diese schlimme Zeit (bis jetzt) unbeschadet überstanden haben! Ich freu mich, dass wir Ostern gemeinsam an einem Tisch sitzen dürfen …….. man kann ruhig auch einmal dankbar sein!”

Und @Rebell legte etwas Galgenhumor an den Tag: “Ob rot, gelb, grün, violett, blau….mit diesen Farben kann man sicher ein tolles Bild malen. Politiker sollten Maler werden, wäre allen geholfen.”