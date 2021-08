Südtiroler wegen Klimakrise besorgt

Bozen – Glut-Hitze in Kanada und dem südlichen Mittelmeerraum, Waldbränden, Jahrhundert-Flut in Teilen Deutschlands mit über 100 Todesopfern und sonstige extreme Wetterphänomene – die Klimakrise ist Realität und laut dem Weltklima-Bericht ist das erst der Anfang gewesen.

Laut einer Spontanbefragung auf Südtirol News mit über 5.000 Teilnehmern sind 73 Prozent ernsthaft besorgt. 27 sehen hingegen keine Bedrohung.

@hundeseele gehört zu letzten Gruppe. Im Kommentarbreich schreibt der User: “Wetterkapriolen gab es immer und wird es immer geben, macht mir keine Sorgen.”

Ganz anders @Billy31: “Die Klimawandelleugner müssten sich mal den Verlauf der CO2 Kurve in der Luft der letzten 40-50 Jahre ansehen. Also ich würde mir schon Sorgen machen. Es wird leider nicht reichen, die Strandliegen um ein Meter zu verlegen. Versprochen!”

@World fragt sich hingegen etwas ernüchtert: “Was bringt es, wenn einige wenige klimaneutral leben und so auch auf vieles verzichten. Die anderen fahren während dessen weit weg in Urlaub, womöglich noch mit Flugzeug und belächeln oder verspotten die Umweltschützer. So hat Greta von Thunberg hier bei uns auch mehr Kritiker als Anhänger. Solange die Politik da nicht einlenkt, und zwar weltweit, wird sich nichts ändern. Was nützt es, wenn ein kleines Land wie Europa klimaneutral handelt, andere Länder wie China, Russland und USA es jedoch nicht tun.”

@Spamblocker geht noch weiter: “Nein ich mach mir keine Sorgen, ich bin sogar froh, dass sich die Natur endlich mal zu Wort meldet! Und ich hoffe sie protestiert so lange, bis es der korrupteste blödeste Politiker kapiert, dass das nicht so weitergehen kann.”