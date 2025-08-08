Talferpromenade: Diese Spielgeräte müssen weichen

Von: luk

Bozen – Die Stadtgärtnerei Bozen teilt mit, dass, im Rahmen des zweiten Bauloses der außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten der Balustrade des historischen Geländers der Bozner Wassermauer, die beiden noch verbliebenen Spielgeräte auf diesem Abschnitt entfernt werden müssen.

Die Maßnahme sei notwendig, um die vorgesehenen Arbeiten durchführen zu können.

Für die Zukunft werde geprüft, ob eine alternative Lösung für die Aufstellung einiger Spielgeräte auf der gegenüberliegenden Seite der Promenade möglich wäre. Über den Grund, warum die Spielgeräte nach den Arbeiten nicht wieder an ihren angestammten Platz dürfen, gibt die Gemeinde keine Auskunft.