Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump: Vorgänger Biden für hohe Inflation verantwortlich
Donald Trump hält eine Rede an die Nation (Archivbild)

Trump: Vorgänger Biden für hohe Inflation verantwortlich

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 05:56 Uhr
Donald Trump hält eine Rede an die Nation (Archivbild)
APA/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der bevorstehenden Kongresswahlen seinen demokratischen Vorgänger Joe Biden für die hohen Verbraucherpreise verantwortlich gemacht und zugleich die eigenen Erfolge gelobt. “Ich habe vor elf Monaten ein Chaos übernommen und ich bringe es in Ordnung”, sagte Trump am Mittwoch in einer seltenen Ansprache aus dem Weißen Haus. Er senke die hohen Preise sehr schnell.

Zudem kündigte er eine Einmalzahlung von 1.776 Dollar für Angehörige des US-Militärs an; die Summe entspricht dem Jahr der US-Unabhängigkeitserklärung. Der republikanische Präsident, der sich regelmäßig über mangelnde Anerkennung seiner Erfolge beklagt, lobte die Arbeit seiner Regierung in verschiedenen Bereichen.

Trumps Umfragewerte sinken

Trumps Republikaner wollen bei den Wahlen im November nächsten Jahres ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat verteidigen. Die Demokraten wiederum verweisen auf die hohen Lebenshaltungskosten, um die Macht zu übernehmen. Hohe Inflation während der vierjährigen Amtszeit Bidens hatte Trump bei der Wahl im vergangenen Jahr zum Sieg über die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris verholfen.

Einer neuen Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos vom Dienstag zufolge sind jedoch nur 33 Prozent der US-Bürger mit Trumps Umgang mit der Wirtschaft zufrieden. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, warf Trump vor, seine Wahlversprechen nicht eingelöst zu haben. “Er hat versprochen, die Kosten vom ersten Tag an zu senken”, sagte Schumer. “Und die Kosten steigen und steigen und steigen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
83
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
73
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
40
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
Kommentare
34
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Kommentare
31
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Anzeigen
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Fire and Ash
Ab 17. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Interview - Mauro Santini
Interview - Mauro Santini
CEO der Gruppe Santini und Vizepräsident von Confindustria Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 