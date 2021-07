Tattoos: Manche bereuen ihre Körperkunst

Bozen – Am Strand und im Schwimmbad wird es deutlich: Viele Menschen lassen sich heute tätowieren. Doch nicht immer sind die Anhänger der Körperkunst nachhaltig begeistert von ihren Tattoos. Das legt das Ergebnis einer Südtirol News-Spontanbefragung nahe: Von den über 8.200 Teilnehmern bereuen 18 Prozent die Nadelstiche. 31 Prozent stehen zu ihren Tattoos und 51 Prozent haben keines.

@Jo73 ist ein Vertreter der letzteren Kategorie. Er schreibt im Kommentarbereich: “Mir ist meine Gesundheit lieber, als dass ich irgendein Motiv, das mir gefällt, in die Welt tragen muss. Jeder soll machen was er will, aber es ist nicht bewiesen, was diese Tinte unter der haut langfristig bewirkt. Da geht man wegen jedem Rotz zum Hautarzt zur Hautkrebsvorsorgeuntersuchung, hat aber zig Tattoos auf der Haut, wo wie gesagt die Spätfolgen nicht klar sind. Ich brauch keins. Natürlich sein ist in!”

@EviB meint hingegen: “Ich liebe alle meine Tattoos und bereue kein einziges.”

@romanok1966 treibt es dann auf die Spitze: “Die Coolsten sind die tätowierten Impfgegner: ich lasse mir nichts spritzen, ohne die Spätfolgen zu kennen … galaktisches Grins!”