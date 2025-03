TikTok, Insta und Co – so macht die Gen Z 15.000 Euro im Monat

Von: red

Die Generation Z ist die erste Generation, die das revolutionäre Arbeitsleben erfahren hat. Geld verdienen ausschließlich durchs posten auf Social Media – wann man will, von wo man will. Mit der Einführung von Instagtam, YouTube und Instagram schaffen es manche, ein monatliches Einkommen von 15.000 Euro und noch mehr zu generieren. Monatliche Gehälter in der Höhe von den Jahresgehältern mancher Menschen, lediglich durch das Posten von Inhalten. Klingt unglaublich simpel, aber wie realistisch ist das wirklich?

Erfolgsmodelle der jungen Creator

Influencer-Marketing boomt und Unternehmen investieren Millionen in Kooperationen mit Content Creators. Besonders TikTok und Instagram bieten Monetarisierungsmöglichkeiten durch Brand-Deals, Affiliate-Marketing und plattformeigene Creator-Programme. Auch Youtube mit seinem Werbepartnerprogramm ist eine lukrative Einnahmequelle. Ein erfolgreicher Creator kann mit einer Kombination aus diesen Modellen hohe Summen verdienen.

Was braucht es für den Erfolg?

Viralität und Konsistenz sind entscheidend. Tägliche Posts, Interaktion mit der Community und die Fähigkeit, Trends früh zu erkennen, sind essenziell. Besonders gefragt sind Nischeninhalte – von Finanztipps über Fitness bis hin zu Unterhaltung. Die Konkurrenz ist jedoch hoch und der Algorithmus oft unberechenbar, weshalb diese Arbeit Kreativität und Mut abverlangt, neues zu kreieren und zu probieren.

Die Kehrseite des Hypes

Viele unterschätzen, wie viel Arbeit hinter dem Erfolg steckt. Content-Planung, Videobearbeitung und Kooperationen erfordern ständige Präsenz. Je erfolgreicher man wird, desto mehr muss auch in Betracht gezogen werden: Die Wahl des richtigen Managements und Vertragsverhandlungen gehören da zum Alltag. Zudem ist der Druck groß: Fällt die Reichweite, können auch die Einnahmen schnell sinken. Plattformen ändern regelmäßig ihre Algorithmen, wodurch einige Creator über Nacht ihr Einkommen verlieren.

Traumjob oder Illusion?

Ja, es ist möglich, mit Social Media monatlich im fünfstelligen Bereich zu verdienen – aber die Arbeit, die dahintersteckt, ist doch nicht „nur“ das Posten von Inhalten. Der Großteil der Creator verdient deutlich weniger oder scheitert an der hohen Konkurrenz und dem Druck. Für diejenigen, die den richtigen Mix aus Kreativität, Strategie und Durchhaltevermögen finden, kann Social Media jedoch eine sehr lukrative Karriere sein.