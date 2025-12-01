Tipps für eine bewusstere Vorweihnachtszeit

Von: Ivd

Bozen – Das Forum Prävention startet in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb und dem Ressort für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit des Landes im Dezember eine Kampagne in den sozialen Medien und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Kampagne sensibilisiert Menschen bereits in der Vorweihnachtszeit, einen bedachten Umgang mit Alkohol zu wählen. Auch der akustische, digital verfügbare Adventskalender zum Wohlfühlen „24 Daily Impulse“ startet wieder.

Advent heißt Ankunft – eigentlich eine Zeit der Freude, Ruhe und Besinnung. Für viele ist die Vorweihnachtszeit jedoch hektisch: Geschenke, Feiern und volle Terminkalender lassen kaum Raum zum Durchatmen. Das kann Stress, Überforderung oder Einsamkeit verstärken. Öfters greifen Menschen dann automatisch zu Gewohnheiten wie einem Glas Wein zur Entspannung oder einem Glühwein beim gemeinsamen Anstoßen auf den Christkindlmärkten.

Alkohol kann kurzfristig zwar beruhigend wirken und die Geselligkeit fördern. Langfristig kann Alkohol jedoch Stress und Stimmungstiefs verstärken, wenn er als Dauerlösung genutzt wird.

Die Kampagne bietet praktische Informationen, wie der eigene Konsum bewusst gestaltet werden kann, um die Adventszeit besinnlicher zu erleben.

In vier Tipps für eine bewusste Vorweihnachtszeit werden konkrete Umsetzungsmöglichkeiten vermittelt. Diese ermutigen dazu, den eigenen Alkoholkonsum zu beschränken, persönliche Grenzen zu setzen, alkoholfreie Alternativen zu wählen und festliche Momente zu genießen. Denn gerade die Vorweihnachtszeit bietet die Gelegenheit, innezuhalten und Neues auszuprobieren. „Mit den Initiativen wollen wir dazu beitragen, dass die Vorweihnachtszeit ein bisschen achtsamer und besinnlicher gelebt werden kann“, sagt Peter Koler, Direktor des Forum Prävention.

Als weiteres Angebot startet in der Weihnachtszeit der vom Forum Prävention gestaltete akustische Adventskalender. „24 Daily Impulse“ bietet täglich Beiträge für einen achtsamen Advent. Die Inhalte sind abwechslungsreich: Wer sich anmeldet, erhält wissenschaftliche Erkenntnisse, Tipps und Tricks für den Alltag, Anregungen zum Nachdenken, Meditationsübungen und vieles mehr.

Anmelden kann man sich hier.

„Die Adventszeit soll eine Zeit der Freude und Besinnung sein. Mit dieser Kampagne möchten wir alle ermutigen, bewusst mit Alkohol umzugehen und Alternativen zu entdecken. Weniger ist oft mehr: Wer achtsam genießt, tut nicht nur seiner Gesundheit etwas Gutes, sondern erlebt die Vorweihnachtszeit intensiver und stressfreier“, so Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit Hubert Messner.

Ab dem 1. Januar 2026 wird dann die bekannte C0,0l- Dry January Challenge in Form einer cross-medialen Kampagne in ganz Südtirol starten. Sie regt dazu an, einen Monat alkoholfrei zu verbringen, ganz nach dem Vorbild der weltweiten “Dry January“- Bewegung.