Tomaten in Töpfen anbauen

Wie baut man erfolgreich Tomaten in Töpfen und Kübeln an? Wer auf Balkon und Terrasse, beim Urban Gardening oder aus Platzmangel darauf angewiesen ist, seine Tomaten in Töpfen anzubauen, ist gut beraten, einige Dinge zu beachten, denn auch in Töpfen kann man eine enorme Tomatenernte einfahren.

Wir beleuchten heute mit diesem Video die Vor- und Nachteile, wie groß ein Topf sein sollte, die richtige Tomatenerde, Düngen und Bewässern von Tomaten in Töpfen, Tomatenpflanzen anbinden und schauen uns Sorten an.

Schaut rein und erfahrt mehr: