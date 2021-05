Bozen – Im Südtiroler Landtag wurde gestern in der Ersten Gesetzgebungskommission ein Teil des Omnibusgesetzes behandelt. Es waren aber nicht nur gewählte Volksvertreter zugegen. Die Landtagsabgeordnete Jasmin Ladurner hat Söhnchen Toni kurzerhand im Kinderwagen mitgenommen. Er diskutiere schon eifrig mit, meint Ladurner. Auf Facebook schreibt die junge Mutter:

So schön, wieder mit den Kolleg:innen im Landtag zu sein. Und ich hab einen neuen Sitznachbarn im Plenum bekommen… in der Politik gibt es nämlich keinen Mutterschutz und deshalb ist der Kleine seit seiner Geburt bei so manchen Sitzungen mit von der Partie.

Heute wird in der I. Gesetzgebungskommission u.a. ein Teil des Omnibusgesetzes behandelt. Toni diskutiert schon eifrig mit…