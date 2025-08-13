Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Venedig: Mehrheit für höhere Eintrittsgebühr für Tagesgäste
Ergebnis der Spontanbefragung

Venedig: Mehrheit für höhere Eintrittsgebühr für Tagesgäste

Mittwoch, 13. August 2025 | 07:02 Uhr
Venedig Gondeln
pixabay.com
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/Venedig – In unserer Leserbefragung zur Frage, ob Venedig angesichts des Massentourismus die Eintrittsgebühr für Tagestouristen anheben sollte, sprach sich eine klare Mehrheit dafür aus.

61 Prozent der Teilnehmer sind der Ansicht, dass so nur Besucher mit echtem Interesse an der Stadt kommen würden – mit dem Ergebnis „weniger Menschen, mehr Qualität“.

39 Prozent lehnten den Vorschlag ab. Sie argumentieren, Kultur und Schönheit dürften kein Luxusgut sein und Venedig müsse für alle offenbleiben.

Im Kommentarbereich wurde dazu ebenfalls emsig diskutiert: @Senfgeber findet eine Eintrittsgebühr von beispielsweise 100 Euro für den falschen Ansatz: “Damit trifft man normale Leute, nicht die Verursacher. Besser: Besucherzahlen begrenzen, Gruppen lenken, Respekt einfordern. Venedig ist kein Freizeitpark – aber auch kein Ort nur für Reiche.”

@Homelander schlägt eine andere Lösung vor: “Wieviel will man Eintritt verlangen? Fünf Euro… se isch gleich viel wie gor nix… a poor 100 Euro nua werts schun ondorscht… es isch la net Richtig, weil nua kenn holt wiedo la de hingian, wos sichs Leisten können… dann sind wir halt wieder bei Reich und Arm…das Beste wäre nur mehr eine begrenzte Zahl einlassen.. ohne Eintritt.”

@wolpi findet: “Venedig ist sehr wohl eine Stadt für Reiche. Die Preise die dort aufgerufen werden sind nichts für den kleinen Geldbeutel. Ich bin der Meinung , dass ein Eintrittsgeld in Höhe von 500 Euro OK wäre. Kein Overtourismus und der Espresso kann dann auch zehn Euro kosten.”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
95
Wolf im Obervinschgau entnommen
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
85
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
79
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Kommentare
49
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
47
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 