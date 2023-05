Versteckte Kameras im Airbnb: Kein Einzelfall

Wer nach der seiner Ankunft in einem Hotelzimmer oder einer Airbnb-Wohnung zunächst nach verstecken Kameras in Rauchmeldern oder Steckdosen sucht, kann als paranoid bezeichnet werden. Man könnte aber heutzutage auch sagen, er oder sie lässt weise Vorsicht walten und handelt rational.

Denn mittlerweile werden überall auf der Welt Fälle von versteckten Kameras in Hotels und Ferienwohnung bekannt. Erst kürzlich war das einer Mädelsgruppe in einem Airbnb passiert. Sie hatten ein Ferienhaus im kanadischen Vancouver gebucht, um den 30. Geburtstag einer der 15 Frauen zu feiern.

Doch der Partyspaß blieb ihnen bald im Halse stecken, wie eine der Urlauberinnen in einem TikTok-Video erzählt. Eine der Frauen sei schon von Beginn an skeptisch gewesen und habe das Haus durchsucht. Tatsächlich fand sie dann am zweiten Tag eine Minikamera im Bad – in einer Steckdose.

Das TikTok-Video ging viral. Auf t-online.de heißt es, die Frauen hätten das Geld von Airbnb rückerstattet bekommen. Außerdem hätten die Besitzer des Ferienhauses die Schuld von sich gewiesen, sie wüssten nichts von versteckten Kameras und hätten es an einen Dritten vermietet.

Kein Einzelfall

Auf sozialen Medien teilen immer wieder Urlauber Berichte von versteckten Kameras in Ferienwohnungen und Hotelzimmer. So etwa zwei Frauen in einer Airbnb-Wohnung an der Copacabana in Rio de Janeiro. Das Paar entdeckte die Kamera, eingebaut in einem Schrank. Sie war auf das Bett gerichtet.

In den USA berichtet eine Frau unlängst von zwei Kameras, die sie in ihrem Airbnb gefunden hatte, wo sie mit ihrem Sohn schlief. Eine sei im Wohnzimmer gewesen, die andere im Schlafzimmer.

Sämtliche User reagieren mit Beunruhigung und fragen verunsichert, wo und was sie künftig für einen Urlaub noch buchen können.

Es sind aber nicht nur Airbnbs betroffen. Wie „Spiegel Online“ berichtet, wurden 2019 zwei Männer in Südkorea festgenommen, weil sie in 42 Hotelzimmern versteckte Kameras installiert hatten. Insgesamt haben sie 1.600 Gäste gefilmt und die Videos dann ins Internet gestellt.

Versteckte Kameras entdecken

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte bei der Ankunft in seinem Urlaubsdomizil einen Rundgang machen. Besonders die Blickwinkel auf Betten und Dusche sollten nach auffälligen Gegenständen durchsucht werden. Dies kann etwa ein zweiter Rauchmelder, ein Wecker oder auch eine nicht funktionierende Steckdose sein. Es gibt auch spezielle Apps, die für die Erkennung von versteckten Kameras programmiert wurden.

Findet man tatsächlich eine Kamera, sollte man sie abdecken und Airbnb oder die Hotelleitung informieren. Viele Gäste geben in sozialen Netzwerken auch an, dass sie die Polizei verständigt haben.