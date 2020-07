Videospiel für Rekordsumme versteigert

Ob man sich für Videospiele interessiert oder nicht, den kleinen italienischen Klempner mit Schnurrbart namens “Mario” kennt man allerorts.

Darüber hinaus scheint sich das kleine Hüpfmännchen aber auch nach wie vor an großer Beliebtheit erfreuen zu dürfen, wie etwa dieser kuriose Fall zeigt.

Laut einer Mitteilung des Auktionshauses Heritage Auctions im texanischen Dallas wurde nämlich am vergangenen Freitag ein original verpacktes “Super Mario Bros.”-Videospiel aus dem Jahre 1985 bei einer Auktion in den USA für eine Rekordsumme versteigert, so berichten Medien. Insgesamt 114.000 Dollar, also etwa 100.000 Euro, waren dem anonymen Käufer das noch originalverpackte Spiel wert.

Damit handelt es sich hierbei um das bis dato teuerste versteigerte Videospiel in ungeöffneter Originalverpackung.