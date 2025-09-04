Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Vier Zwergmangusten-Jungtiere erobern Zoo Schönbrunn
Die Neugierde der Zwergmangusten-Jungtiere wächst von Tag zu Tag

Vier Zwergmangusten-Jungtiere erobern Zoo Schönbrunn

Donnerstag, 04. September 2025 | 09:44 Uhr
Die Neugierde der Zwergmangusten-Jungtiere wächst von Tag zu Tag
APA/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL ZUPANC
Schriftgröße

Von: apa

Mitte Juli sind vier Zwergmangusten im Tiergarten Schönbrunn zur Welt gekommen. In der Zwischenzeit erkunden die Jungtiere ihre Umgebung, als sicherer Rückzugsort bietet sich der Bau im künstlichen Termitenhügel an. Doch laut Angaben des Zoos vom Donnerstag wächst die Neugierde der Säugetiere von Tag zu Tag. Aufgepasst wird von den stets wachsamen erwachsenen Tieren, die nicht von der Seite des Nachwuchses weichen.

Wenn ein Jungtier bei einer vermeintlichen Gefahr nicht schnell genug selbst in den Bau zurückkehrt, reagieren die Elterntiere und die älteren Geschwister schnell und tragen sie im Maul dorthin zurück. “Zwergmangusten haben ein spannendes Sozialsystem. Sie leben gesellig in kleinen Gruppen. Nachwuchs bekommt in der Regel nur das ranghöchste Weibchen. Bei der Aufzucht helfen jedoch alle mit”, sagte Kuratorin Eveline Dungl.

Tiere wiegen auch ausgewachsen nur 300 Gramm

Die Zwergmangusten zählen zu den kleinsten Mangusten-Arten und wiegen selbst ausgewachsen nur 300 Gramm. Gesäugt werden sie in der Zwischenzeit fast nicht mehr. “Die Kleinen probieren bereits alles, was auf dem Futterplan steht: faschiertes Rindfleisch, Eier, Gemüse, Obst und vor allem Insekten. Hier merkt man, dass sie kleine Raubtiere sind, denn den Heimchen jagen sie schon begeistert hinterher”, sagte Tierpflegerin Anja Kienast-Doppler.

In freier Wildbahn verbringen die Tiere viel Zeit mit der Suche nach Nahrung, daher lässt sich das Team der Tierpfleger regelmäßig neue Beschäftigungsideen einfallen. Das Futter wird etwa in Bambusrohren oder Schachteln versteckt. In den Savannen im östlichen und südlichen Afrika, der Heimat der Zwergmangusten, teilen sich die Tiere den Lebensraum mit Decken-Tokos – genauso wie im Ostafrikahaus im Tiergarten Schönbrunn auch. Und auch bei den Decken-Tokos, der gefiederten Vogelart mit markant großem Schnabel, gibt es aktuell Nachwuchs.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
133
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
119
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
91
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
62
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
29
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 