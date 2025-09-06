Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Vom Skigebiet zur Naturidylle – VIDEO
Die Geschichte des Hirzers

Vom Skigebiet zur Naturidylle – VIDEO

Samstag, 06. September 2025 | 11:59 Uhr
Studie der MedUni Wien im Wienerwald
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: luk

Am Hirzer bei Meran wagten einige Unternehmer 1974 ein ehrgeiziges Projekt: Ein Skigebiet mit acht Pisten sollte Wintersport in die Region bringen. Anfangs schien der Plan aufzugehen – doch schon nach einem Jahrzehnt war das Ende absehbar. Die erhoffte Finanzspritze blieb aus, und im Jahr 2000 begann der Rückbau der Anlagen.

Heute präsentiert sich der Hirzer ganz anders: Statt Skiliften und Schneekanonen bestimmen Almen, Wanderwege und eine weitgehend renaturierte Landschaft das Bild. Die Natur hat sich das Terrain zurückerobert – und aus der einstigen Skiregion ist ein beliebtes Ausflugsziel geworden.

ORF Südtirol Heute hat sich vor Ort umgesehen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
106
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
84
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
82
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
53
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
37
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 