Wanderwegweiser für den guten Zweck erwerben

Tirol – Ein gelber Pfeil mit schwarzer Schrift – diese Schilder sind vielen Menschen in Tirol geläufig: Sie weisen den Weg zu Hütten und Almen oder zum nächsten Gipfel. Eine wohl einmalige Möglichkeit bietet sich nun allen Fans des Wandersports: Ausgemusterte Tafeln können gegen eine freiwillige Spende für den guten Zweck beim “Netzwerk Tirol” hilft erworben werden. Der ehemalige Landeshauptmann von Tirol Günther Platter ist Obmann des Vereins “Netzwerk Tirol hilft” und betont: „Unser Netzwerk unterstützt jedes Jahr hunderte Tirolerinnen und Tiroler, die unverschuldet in Not geraten und vor einem finanziellen Engpass stehen. Es freut mich, dass wir durch die großzügige Sachspende der Stadt Innsbruck eine tolle Aktion initiieren und mit den eingenommenen Spenden wieder vielen Menschen unter die Arme greifen können und gleichzeitig auch den neuen Besitzerinnen und Besitzern der Tafeln eine Freude machen.“

Die Schilder wurden dem “Netzwerk Tirol hilft” auf Initiative von Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber zur Verfügung gestellt. Ob das Schild zum „Lieblingsplatzl“ als dekorativer Hingucker in der Wohnung oder der Weg zum Hausberg an der Wand des Vereinslokals – gegen eine freiwillige Spende von mindestens 20 Euro suchen 277 Wander-Wegweiser neue Besitzer oder Besitzerinnen.

„Die Wanderwegweiser sind äußerst beliebt und es bietet sich nun eine einmalige Chance, diese gegen eine Spende, mit der man auch noch Gutes tut, zu erwerben. Es war mir ein Anliegen, dass die Tafeln einem guten Zweck zu Gute kommen“, betont Vizebürgermeister Anzengruber.

Obmann des “Netzwerks Tirol hilft” Günther Platter und Vizebürgermeister Anzengruber laden Interessierte ein, sich bei Interesse an das Netzwerk zu wenden: „Wir gehen davon aus, dass die Schilder sehr schnell vergriffen sein werden. Bei Interesse bietet es sich daher an, umgehend Kontakt aufzunehmen und das Wunschschild auszuwählen.“