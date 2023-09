Was mit fast gekippter Milch tun?

Bozen – Am Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September rufen die Vereinten Nationen jedes Jahr dazu auf, Lebensmittelverluste und Lebensmittelverschwendung zu verringern. Aus diesem Anlass veröffentlicht die Verbraucherzentrale Südtirol zwischen 25. und 29. September täglich ein Rezept zur Verwertung von Speiseresten und Lebensmittelüberschüssen.

In den Haushalten landen Lebensmittel hauptsächlich deswegen in der Tonne, weil man mehr kauft, als man braucht, mehr kocht, als man isst, Speisereste nicht verwertet und Lebensmittel nicht optimal lagert. Mit dem neuen Ratgeber „Mit Resten zum Besten – Rezepte und Tipps für weniger Lebensmittelabfälle“ zeigt die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS), wie man aus überschüssigen und übrig gebliebenen Lebensmitteln und Speisen neue Gerichte zubereiten kann, und informiert über den bedarfsgerechten Einkauf, die optimale Lagerung von Lebensmitteln sowie die Verwendung von Lebensmittelüberschüssen und Speiseresten.

Zwischen 25. und 29. September veröffentlicht die VZS täglich einen anderen Rezeptvorschlag aus dem Ratgeber.

Nach Rezepten zur Verwertung von übrig gebliebenem Brot, Gemüse und Obst folgt nun eines für Milch.

Milchmus

Für die Verwertung von Milch, die rasch verbraucht werden soll

Zutaten für 2 bis 3 Portionen:

• 1 l Milch (oder Milch und Wasser im Verhältnis 2:1 oder 1:1)

• 200 g Weizen- oder Dinkelmehl

• Salz

• Muskat

• zum Verfeinern je nach Geschmack: Butter, Zucker, Zimt, Kakaopulver, gemahlener Mohn

Zubereitung:

Milch in einen großen flachen Topf oder eine große Pfanne aus Gusseisen oder Edelstahl geben (keine beschichtete Pfanne verwenden!) und erhitzen. Mehl in die noch kalte Milch einrieseln lassen und mit einem Schneebesen einrühren. Mit etwas Salz und wenig Muskat würzen. Ständig rühren, damit sich keine Klumpen bilden. Sobald das Mus zu kochen beginnt, die Hitze reduzieren und das Mus 15 bis 30 Minuten lang köcheln lassen. Dabei hin und wieder umrühren. Wenn nur an der Oberfläche gerührt wird, bildet sich am Boden der Pfanne eine schmackhafte braune Kruste. Je nach Geschmack kann das fertige Mus mit heißer gebräunter Butter, etwas Zucker, Zimt, Kakaopulver oder auch gemahlenem Blaumohn verfeinert werden.

Tipp: Traditionell wird Mus mit Löffeln direkt aus der Pfanne gegessen.

Zeitaufwand: rund 30 Minuten