Wer ihr zuhört, wandert mit

Brixen – Viele Bergsteiger erleben die Natur für sich allein. Lena Sulzenbacher lässt hingegen auch andere an ihren Abenteuern teilhaben. Die Brixnerin betreut Südtirols ersten Wanderpodcast – und das mit so großem Erfolg, dass sie ihr Konzept nun patentieren lässt, berichtet die Sonntagszeitung „Zett“.

In ihrem Wanderpodcast „A Gitsch in Kartitsch“ ergreift die 27-jährige die Zuhörer daheim virtuell an der Hand und führt sie auf erzählerische Weise mit.

Gerade wegen oder dank des Coronavirus hat Lena Sulzenbacher zu ihrem neuen Traumberuf gefunden.

