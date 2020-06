Wer traut sich im nächsten Jahr?

In diesem Jahr müssen wegen Covid-19 so einige Schwerverliebte auf ihre Hochzeit verzichten. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wer seinen Traumpartner auch noch im nächsten Jahr phantastisch findet und voneinander elektrisch angezogen ist, kann schon Mal an das Hochzeitskleid denken. Hier haben wir tolle, weibliche Brautmode für euch!

Beachtet bei der Wahl des Kleides eure Figur, Statur als auch die Jahreszeit. Lasst euch ehrlich von einem Modeprofi im Geschäft für Brautmode beraten. Wählt auch das richtige Schuhwerk dazu, damit euer Auftritt atemberaubend ist.

“Weiß” kann heute jede tragen, vorbei sind alte Vorschriften.

Hier Brautmode vom Laufsteg, viel Spaß beim Auswählen. Doch Achtung: Im Video seht ihr große, magere Frauen. Wählt ein Kleid, das eure Vorzüge betont und Schwachstellen in den Hintergrund rückt. Kleider können von einer Schneiderin angepasst werden: