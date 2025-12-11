WFO Meran zum fünften Mal zur Entrepreneurship-Schule zertifiziert

Von: Ivd

Bozen – Aktive Bürgerschaft und unternehmerisches Denken werden von der Europäischen Union als zwei wesentliche Kompetenzen des lebenslangen Lernens hervorgehoben. Der Entwicklung dieser Haltungen ist das Konzept der Entrepreneurship-Erziehung verpflichtet. Sie unterstützt Jugendliche auf ihrem Weg, innovative, nachhaltig entscheidende, kritische „Unternehmer“ im engeren und weiteren Sinn zu werden.

Zum fünften Mal wurde die WFO „Franz Kafka“ vom österreichischen Impulszentrum für Entrepreneurship-Education als Entrepreneurship-Schule ausgezeichnet. Basierend auf den Schwerpunktsetzungen der Europäischen Union und des österreichischen Unterrichtsministeriums, die „Entrepreneurship-Education“ als besonders wichtige Bestandteile einer guten schulischen Ausbildung sehen, zielt die Zertifizierung zur Entrepreneurship-Schule darauf ab, dem Schulstandort zu bestätigen, Entrepreneurship-Aktivitäten ganzheitlich, zielorientiert und langfristig im schulischen Alltag implementiert zu haben.

Die Veranstaltung fand am 12. November 2025 im Rahmen des Entrepreneurship4Youth Festivals statt, bei welchem verschiedene Podiumsdiskussionen und interaktive Workshops das Thema Entrepreneurship aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten – in diesem Jahr zum Schwerpunkt „Female Entrepreneurship”. Überreicht wurde die Auszeichnung vom österreichischen Bundesminister für Bildung, Christoph Wiederkehr, im Rahmen einer Zertifizierungsfeier im Haus der Industrie in Wien. Von den 37 ausgezeichneten Schulen sind zwei aus Südtirol, eine davon ist die WFO Meran.

Über zwei Jahre zieht sich der Zertifizierungsprozess hin, dem sich die WFO „Franz Kafka“ erneut erfolgreich unterzogen hat und der mit zahlreichen Auflagen verbunden ist. Sie involvieren Lehrkörper und Schüler gleichermaßen, sowohl inner- als auch außerschulisch.

Nach der Zertifizierung ist vor der Zertifizierung: In diesem Sinne ist die WFO darum bemüht, die entsprechenden Kriterien auch weiterhin zu erfüllen.