Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > WFO Meran zum fünften Mal zur Entrepreneurship-Schule zertifiziert
Wirtschaftsfachoberschule Franz Kafka Meran

WFO Meran zum fünften Mal zur Entrepreneurship-Schule zertifiziert

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 17:45 Uhr
Nina Brenner, Referatsleiterin der kaufmännischen Schulen (BMB) Matthias Ratering, Schuldirektor WFO Meran Stefanie Schötzer, Lehrperson WFO Meran Klotz Viktoria, Lehrperson WFO Meran Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung
Wirtschaftsfachoberschule Franz Kafka Meran
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Aktive Bürgerschaft und unternehmerisches Denken werden von der Europäischen Union als zwei wesentliche Kompetenzen des lebenslangen Lernens hervorgehoben. Der Entwicklung dieser Haltungen ist das Konzept der Entrepreneurship-Erziehung verpflichtet. Sie unterstützt Jugendliche auf ihrem Weg, innovative, nachhaltig entscheidende, kritische „Unternehmer“ im engeren und weiteren Sinn zu werden.

Zum fünften Mal wurde die WFO „Franz Kafka“ vom österreichischen Impulszentrum für Entrepreneurship-Education als Entrepreneurship-Schule ausgezeichnet. Basierend auf den Schwerpunktsetzungen der Europäischen Union und des österreichischen Unterrichtsministeriums, die „Entrepreneurship-Education“ als besonders wichtige Bestandteile einer guten schulischen Ausbildung sehen, zielt die Zertifizierung zur Entrepreneurship-Schule darauf ab, dem Schulstandort zu bestätigen, Entrepreneurship-Aktivitäten ganzheitlich, zielorientiert und langfristig im schulischen Alltag implementiert zu haben.

Die Veranstaltung fand am 12. November 2025 im Rahmen des Entrepreneurship4Youth Festivals statt, bei welchem verschiedene Podiumsdiskussionen und interaktive Workshops das Thema Entrepreneurship aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten – in diesem Jahr zum Schwerpunkt „Female Entrepreneurship”. Überreicht wurde die Auszeichnung vom österreichischen Bundesminister für Bildung, Christoph Wiederkehr, im Rahmen einer Zertifizierungsfeier im Haus der Industrie in Wien. Von den 37 ausgezeichneten Schulen sind zwei aus Südtirol, eine davon ist die WFO Meran.

Über zwei Jahre zieht sich der Zertifizierungsprozess hin, dem sich die WFO „Franz Kafka“ erneut erfolgreich unterzogen hat und der mit zahlreichen Auflagen verbunden ist. Sie involvieren Lehrkörper und Schüler gleichermaßen, sowohl inner- als auch außerschulisch.

Nach der Zertifizierung ist vor der Zertifizierung: In diesem Sinne ist die WFO darum bemüht, die entsprechenden Kriterien auch weiterhin zu erfüllen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
217
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
74
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
52
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
43
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Trump hält Europäer für schwach
Kommentare
33
Trump hält Europäer für schwach
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 