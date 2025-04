WhatsApp versteckt Daten auf deinem Handy

Von: red

Fotos, Videos, Sprachnachrichten – wir alle verschicken täglich unzählige Dateien über WhatsApp. Und obwohl viele Nutzer regelmäßig Chats löschen, bleibt der Speicher trotzdem voll. Woran liegt das?

Die Antwort: WhatsApp speichert viele empfangene Dateien dauerhaft im Hintergrund – auch solche, die ihr längst gelöscht glaubt. Diese unsichtbaren Reste sammeln sich mit der Zeit und können deinen Speicher massiv belasten.

Der versteckte WhatsApp-Ordner auf Android

Auf Android-Geräten gibt es einen versteckten Dateipfad, in dem WhatsApp Medien ablegt – selbst dann, wenn sie in der App gelöscht wurden. So gelangt ihr dorthin:

Öffne den Dateimanager deines Android-Smartphones

Navigiert zu: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dort findet ihr Ordner mit Fotos, Videos, Audio-Dateien und Dokumenten

Haltet die Ordner gedrückt und löscht sie manuell, um Speicherplatz freizugeben

👉 In vielen Fällen könnt ihr auf diese Weise mehrere Gigabyte freiräumen – ganz ohne zusätzliche Apps oder technisches Know-how.

Speicherplatz freigeben, ohne Erinnerungen zu verlieren

Nicht jede Datei sollte sofort gelöscht werden. Damit ihr nichts Wichtiges verliert, beachtet folgende Tipps:

Kontrolliert die Dateien vor dem Löschen – manche Inhalte sind unwiederbringlich

Wenn ein Bild oder Video wichtig ist, sichert es vorher in der Galerie oder in einem Cloud-Dienst wie iCloud oder Google Fotos

Sortiert die Liste im Menü „Speicher verwalten“ nach Dateigröße, um zuerst die größten Speicherfresser loszuwerden

So kombiniert ihr Ordnung und Sicherheit – und schafft Platz, ohne Erinnerungen zu verlieren.

FAQ – Häufige Fragen zum WhatsApp-Speicher

🟢 Gilt der Trick auch für iPhones?

Ja – auch wenn es auf iOS keinen sichtbaren Dateiordner gibt, könnt ihr über die integrierte Funktion „Speicher verwalten“ gezielt große Dateien finden und löschen.

🟢 Kann ich wichtige Dateien versehentlich löschen?

Ja, deshalb wichtige Inhalte vorher sichern – besonders Medien, die nicht in der Galerie gespeichert sind.

🟢 Brauche ich eine extra App dafür?

Nein. Alles funktioniert mit Bordmitteln deines Smartphones und der WhatsApp-App selbst – egal ob Android oder iOS.