Wundermittel Sport

Bewegung tut gut und zwar nicht nur, um körperlich in Form zu bleiben; auch die Psyche profitiert von sportlicher Aktivität. Dabei ist Bewegung im Freien gerade jetzt besonders angenehm, wo das Wetter so mild ist. In den kälteren Jahreszeiten tut Aktivität in der frischen Luft ebenso gut. Das Ablassen vom Stress und negativen Gedanken kann so gelingen. Glückshormone werden ausgeschüttet.

Wollt ihr mehr wissen über die positiven Aspekte sportlicher Aktivität für Psyche und Körper, so schaut rein. Nehmt euch die Zeit und lasst den Alltagsstress hinter euch. Seid eins mit eurem Körper, schüttelt den Ballast ab und zwar regelmäßig: