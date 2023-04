14 neue Wohnungen in Pfatten

Coopbund schafft in der Pfattner Fraktion Birti leistbaren Wohnraum für jedes Alter

Pfatten – In der Gemeinde Pfatten entstehen vierzehn neue Wohnungen. Coopbund hat hier die Fraktion Birti dazu auserkoren, Menschen allen Altersgruppen ein erschwingliches Zuhause zu bieten. Interessenten brauchen keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen, sondern haben sich lediglich an dem Vorhaben zu beteiligen, indem sie der Genossenschaft „Nuova Birti“ beitreten.

Das Projekt sieht wie gesagt vierzehn Wohneinheiten mit einer Fläche zwischen 50 und 100 Quadratmetern vor, sodass die verschiedensten Bedürfnisse gedeckt werden können. In diesen Zeiten der Inflation, die auch vor den Immobilien nicht Halt macht, legt Coopbund in Pfatten ein Angebot auf, das der Mittelschicht einen niederschwelligen Zugang zum Wohnungsmarkt eröffnet.

Die schon seit Längerem nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Scheune „Teza“ wird zu diesem Zweck saniert und in ein modernes Wohnhaus umgewandelt, das seine historischen Züge jedoch wahrt. Die Architektur wird sich funktionell in den ländlichen Kontext einfügen, was durch dementsprechende Fassadenelemente zum Ausdruck kommen soll.

Das in Energieeffizienzklasse A ausgeführte Gebäude wird so gestaltet, dass die Anordnung und die Ausrichtung der Räume in den einzelnen Wohnungen optimiert sind. Verbaut werden ausschließlich modernste Materialien, die einer ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit Rechnung tragen.

Weitere Highlights: hohe, Richtung Süden gehende Fenster und großzügig bemessene Balkone, die einen wunderbaren Ausblick auf die landschaftliche Umgebung freigeben. Insbesondere letztere lassen im durchgehenden Zusammenspiel mit den Innenräumen den Außenraum erlebbar machen.

Die weitläufigen Grünflächen bilden zusammen mit den Privatgärten der Anlage und den Kleingärten, die den gartenlosen Wohnungen zugewiesen werden, einen Begegnungspunkt im Freien und fördern damit nachbarschaftliches Leben.