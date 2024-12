140 Jahre Marienkinder und neuer Vorstand

Von: Ivd

Mühlbach – In diesem Jahr feiert der „Verein der Kinder Mariens“ – die Marianische Kongregation (MK) ihr 140-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1884 stellt die Kongregation ihre Spiritualität unter den Schutz der Jungfrau Maria. Im Zentrum ihrer Spiritualität steht Jesus Christus. Die Sodalinnen, auch bekannt als Marienkinder, stellen ihr Leben unter den besonderen Schutz Marias, der ersten Christusträgerin. Im Laufe der Jahre ließen sich Mädchen und Frauen aus dem ganzen Land, hauptsächlich ehemalige Schülerinnen und in letzter Zeit auch Männer, in die Marianische Kongregation aufnehmen. Sie alle stellten sich in den Dienst der Mutter Gottes.

Am 8. Dezember wird das Hauptfest der Kongregation mit einem feierlichen Gottesdienst und mit anschließenden Feierlichkeiten im Herz-Jesu-Institut begangen. Marienkinder, Schüler des Institutes und deren Eltern sowie Mitglieder und Freunde des Fördervereins sind herzlich eingeladen, am Festgottesdienst um 11.00 Uhr teilzunehmen. Im Anschluss erwartet die Gäste ein geselliges Beisammensein bei einem Mittagessen und einem kleinen Weihnachtsmarkt.

Neue Gesichter und erfahrene Mitglieder im Förderverein.

Der Förderverein „Gemeinschaft Herz-Jesu-Institut Mühlbach“ spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung und Unterstützung der Schüler des Herz-Jesu-Instituts in Mühlbach. Seit seiner Gründung am 20. September 2014 und der Anerkennung als juristische Person im März 2015 verfolgt der Verein das Ziel, Projekte der Schule finanziell und ideell zu unterstützen. Zudem wirkt er aktiv an der Organisation von Feierlichkeiten mit, wie etwa am Jubiläum der Marianischen Kongregation, das in diesem Jahr begangen wird. Im kommenden Frühjahr wird der Förderverein sein zehnjähriges Bestehen mit einer kleinen Feierlichkeit begehen.

Barbra Seidner, Verwaltungsleiterin des Seniorenwohnheim Freyenthurn, wurde neu in den Vorstand gewählt und übernimmt für die kommende Legislaturperiode das Amt der Präsidentin. Auch Evi Hilpold ist ein neues Gesicht im Vorstand, während Silvia Winkler, Schwester Elisabeth Tschurtschenthaler, Annemarie Sparber, Maria Magdalena Dallago und Ingrid Heiss für eine weitere Amtsperiode bestätigt wurden. Im Beirat gibt es ebenfalls Verstärkung: Judith Amort, Lehrkraft an der Schule, wurde neu gewählt und ergänzt das Gremium gemeinsam mit Schwester Maria Regina Rainer und Schwester Gudrun Leitgeb, die ihre langjährige Erfahrung als Beirätinnen einbringen. Bei den Rechnungsprüferinnen bleibt mit Annelies Schenk Aichner, Marianna Unterkircher Überbacher Kontinuität erhalten und sie bekommen Unterstützung von Angelika Kranebitter.

Zur Förderung beitragen.

Der Förderverein hat es sich seit seiner Gründung zur Aufgabe gemacht, die Schülerinnen und Schüler des Herz-Jesu-Instituts sowohl ideell als auch finanziell zu unterstützen. Dank Spenden und Mitgliedsbeiträgen können zahlreiche Projekte realisiert werden, die den Schulalltag bereichern und den Schülern wertvolle Unterstützung bieten. Dazu gehören beispielsweise die Anschaffung von Schuluniformen, die Finanzierung von Workshops und Ausflügen sowie die Bereitstellung von Sportgeräten. Der Förderverein steht allen offen, die das Wohl der Schule und ihrer Projekte unterstützen möchten – von Schülern über Eltern und Großeltern bis hin zu engagierten Mitbürgern. Der Jahresbeitrag beträgt 25 Euro. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dem Verein 5 Promille der Steuererklärung (als Privatperson oder Unternehmen) zuzuweisen.