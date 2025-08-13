Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 191 Mio. Euro Forderungen gegen Benko, null anerkannt
Benko sieht sich mit einem Konkursverfahren konfrontiert

191 Mio. Euro Forderungen gegen Benko, null anerkannt

Mittwoch, 13. August 2025 | 13:00 Uhr
Benko sieht sich mit einem Konkursverfahren konfrontiert
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Von: apa

Im Konkursverfahren über das Vermögen von Signa-Gründer René Benko bzw. gegen ihn als Unternehmer hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck eine erneute, nachträgliche Prüfungstagsatzung stattgefunden. Dabei machte ein weiterer Gläubiger, eine Gesellschaft aus Abu Dhabi, 191 Mio. Euro an Forderungen gegen Benko geltend. Von diesen wurden aber null anerkannt, erklärte Klaus Schaller, Leiter des Kreditschutzverbandes KSV1870 in Tirol, im Anschluss gegenüber der APA.

Insgesamt wurden in Benkos persönlichem Insolvenzverfahren somit bisher von rund 40 Gläubigern 2,689 Mrd. Euro an Forderungen gegen den in Untersuchungshaft sitzenden, gefallenen Tiroler Unternehmer geltend gemacht, hieß es nach der rund 20-minütigen, nicht öffentlichen Verhandlung. Anerkannt wurde von Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger hingegen davon nur eine vergleichsweise geringe Summe, nämlich 45,5 Mio. Euro. Dies sind um rund 2 Mio. Euro weniger als nach der letzten Tagsatzung Anfang Mai bekannt geworden. Mit einer anerkannten Forderung von rund 22,1 Mio. Euro ist die ebenfalls insolvente Familie Benko Privatstiftung aktuell die Hauptgläubigerin in dem Verfahren. Das Finanzamt hält übrigens laut KSV berechtigte Forderungen im hohen einstelligen Millionenbereich gegen den Tiroler.

Auflistung der Ansprüche “dynamisch”

KSV-Leiter Schaller erklärte zur Summen-Differenz gegenüber der letzten Verhandlung, dass die Auflistung der im Anmeldeverzeichnis geltend gemachten Ansprüche “dynamisch” sei und es immer wieder zu Veränderungen komme. Manche Gläubiger hätten ihre Forderungen reduziert, andere wiederum neue Ansprüche geltend gemacht. Dies habe diesmal zu dem etwas reduzierten Forderungsvolumen geführt. So sei eine von Benko einer deutschen Immobiliengesellschaft ausgestellte Garantie letztlich nicht schlagend geworden.

Die Gläubiger, deren Forderungen bisher bestritten wurden, haben die Möglichkeit, in einem separaten Zivilprozess die Feststellung ihrer Ansprüche zu begehren bzw. eine sogenannte Bestreitungsklage einzubringen. Für jenen Gläubiger, der am Mittwoch “leer ausging”, betrug diese Frist zwei Monate. Erneut betonte Schaller aber das vergleichsweise hohe Prozessrisiko für die Gläubiger in einem solchen Fall.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
© 2025 First Avenue GmbH
 