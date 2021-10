20. „Eisacktaler Kastanienwochen“ sind startbereit

Feldthurns – Die „Eisacktaler Kastanienwochen“ feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Kürzlich wurde die 20. Ausgabe der Spezialitätenwoche, welche vom Bezirk Eisacktal des Hoteliers-und Gastwirteverband (HGV) organisiert wird, am Kastanienmonument in Feldthurns feierlich eröffnet. Die „Eisacktaler Kastanienwochen“ finden vom 16. bis 31. Oktober statt. 13 teilnehmende Gastbetriebe von Neustift bis Barbian servieren in diesen Wochen kulinarische Köstlichkeiten rund um die Kastanie.

„Mit den Eisacktaler Kastanienwochen wird speziell auf die Kastanie als landwirtschaftliches Produkt hingewiesen und die vielseitigen gastronomischen Verwendungsmöglichkeiten der Frucht werden noch mehr in den Fokus gerückt“, sagte Helmut Tauber, Obmann des HGV-Bezirks Eisacktals und des Organisationskomitees der Eisacktaler Kastanienwochen die Initiative. Neben traditionellen Gerichten erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Auswahl an kulinarischen Variationen und Kreationen in den teilnehmenden Gastbetrieben – ob herzhaft oder süß, geröstet, als Beilage oder verarbeitet zu leckeren Kuchen, Desserts und Füllungen.

20 Jahre „Eisacktaler Kastanienwochen“

Für die Eröffnung der Jubiläumsausgabe der „Eisacktaler Kastanienwochen“ haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Neben einigen Kastanienköstlichkeiten, welche von den teilnehmenden Gastbetrieben zubereitet wurden, wurden zehn Kastanienbäume an die Gemeinden entlang des „Eisacktaler Keschtnweges“ überreicht und ein Kastanienbaum im Dorfzentrum von Feldthurns gepflanzt. „Damit wollen wir die Gemeinden anhalten, den Kastanienbestand auch weiterhin so vorbildlich zu pflegen“, erklärte Helmut Tauber die

dahinterstehende Idee.

An der Eröffnungsfeier nahmen auch Konrad Messner, Bürgermeister von Feldthurns, und Landesrat Arnold Schuler teil. Beide freuten sich mit den Gastwirtinnen und Gastwirten über das 20-Jahr-Jubiläum der „Eisacktaler Kastanienwochen“ und wünschten den Betrieben gutes Gelingen. „Die ‚Eisacktaler Kastanienwochen‘ zeigen, wie Genuss und Tradition miteinander verbunden werden können“, sagte Schuler.

Die Edelkastanie spielt nicht nur bei den „Eisacktaler Kastanienwochen“, sondern auch beim genannten „Eisacktaler Keschtnweg“ die Hauptrolle: Der Weg führt von Vahrn über Brixen, Feldthurns, Klausen, Villanders und Barbian über den Ritten bis nach Bozen und eignet sich bestens für einen erholsamen Spaziergang oder eine Wanderung durch die herbstliche Landschaft.

Verleihung der Goldene Kastanie an zwei Gründungsmitglieder

Jedes Jahr wird im Rahmen der Eröffnungsfeier der „Eisacktaler Kastanienwochen“ die Goldene Kastanie als Zeichen der Wertschätzung an Personen überreicht, die sich in besonderer Weise für die Aufwertung der Kastanien einsetzen. Heuer wurde diese Auszeichnung an zwei Gastbetriebe und Gründungsmitglieder der „Eisacktaler Kastanienwochen“ verliehen: dem Südtiroler Gasthaus „Sunnegg“ in Brixen der Familie Thaler und dem Vinum Hotel „Feldthurnerhof Panorama-Wellness“ in Feldthurns der Familie Dorfmann. Beide Gastbetriebe beteiligen sich seit 20 Jahren an den „Eisacktaler Kastanienwochen“.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Neben kulinarischen Genüssen dürfen sich alle Naturliebhaber und Kulturbegeisterten bei den „Eisacktaler Kastanienwochen“ auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen. Die örtlichen Tourismusvereine bieten in der Kastanienzeit geführte Wanderungen, Konzerte, Märkte, Herbstfeste und viele andere interessante Veranstaltungen an, die einen Ausflug ins Eisacktal besonders lohnenswert machen.

Die teilnehmenden Gastbetriebe

Hotel Restaurant Pacher, Neustift, Tel. 0472 836 570

Restaurant Der Traubenwirt, Brixen, Tel. 0472 836 552

Restaurant Finsterwirt, Brixen, Tel. 0472 835 343

Südtiroler Gasthaus Sunnegg, Brixen, Tel. 0472 834 760

Südtiroler Gasthaus Fink, Brixen, Tel. 0472 834 883

Alpenrose’s Dining & Living, Pinzagen-Brixen, Tel. 0472 694 947

Vinum Hotel Feldthurnerhof Panorama-Wellness, Feldthurns, Tel. 0472 855 333

Restaurant Keschte/Oberwirt, Feldthurns, Tel. 0472 855 212

Hotel Restaurant Taubers Unterwirt, Feldthurns, Tel. 0472 855 225

Gasthof Walther von der Vogelweide, Klausen, Tel. 0472 847 369

Gasthof Ansitz Fonteklaus, Lajen-Klausen, Tel. 0471 655 654

Gourmet Restaurant Ansitz Zum Steinbock, Villanders, Tel. 0472 843 111

Gasthof Rösslwirt, Barbian, Tel. 0471 654 188