20 Frauen schließen Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen ab

Vernetzung mit erfahrenen Frauen in Führungspositionen im Mittelpunkt

Von: mk

Bozen – Rechtliche und betriebswirtschaftliche Themen, Haftungsfragen, Meetingmanagement sowie Kommunikation und Selbstmarketing sind bei der elften Ausgabe des Lehrgangs für angehende Verwaltungsrätinnen auf dem Kursprogramm gestanden.

“Der Lehrgang stärkt die fachlichen Kompetenzen und die Vernetzung der Frauen untereinander. Er wurde heuer erstmals durch ein Mentoring begleitet, damit der Sprung in ein Entscheidungsgremium leichter gelingt. Schlussendlich liegt es aber an jeder selbst, sich auch ins Spiel zu bringen und sich aktiv zu bewerben”, unterstreicht die Präsidentin des Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen, Ulrike Oberhammer. Die Vorbildwirkung und die Sichtbarkeit von Frauen, die ihren Weg erfolgreich gegangen sind, seien von großer Wichtigkeit.

Seit 2016 wird der Lehrgang vom Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen in Zusammenarbeit mit dem WIFI (dem Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen) organisiert.

20 weitere Verwaltungsrätinnen in Datenbank AMinistra zu finden

Präsidentin Oberhammer und Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, haben am Freitagabend (29. November) die Abschlusszertifikate überreicht. “Die Handelskammer Bozen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Rolle der Frau in der Wirtschaft zu stärken. Der Lehrgang ist ein sehr erfolgreiches Beispiel, treffen doch Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte die strategischen Entscheidungen in Unternehmen und Organisationen. Dafür braucht es die Sichtweisen und Kompetenzen von Frau und Mann”, ist Aberer überzeugt. Das WIFI organisiert dazu laufend gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für Frauen, bereits vor Jahren wurde zudem der Handelskammer-Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmerinnentums ins Leben gerufen.

Die Datenbank AMinistra führt aktuell über 100 Kontakte von qualifizierten Frauen, zu welchen nun auch die Absolventinnen des diesjährigen Lehrgangs dazu kommen: Valentina Andreis, Nadine Cerboni, Barbara Di Salvatore, Sara Faes, Evelyn Falser, Katja Ganthaler, Sonia Gasslitter, Doris Gatterer, Esther Haidacher, Magdalena Maria Kössler, Frederike Lanz, Elisabeth Mair, Monika Nardo, Jana Schmidhammer, Elisabeth Tocca, Hanna Tratter, Edith Trocker, Tanja Werth, Antonia Widmann und Kathrin Wielander.

Aufgrund der regen Nachfrage werden 2025 zwei weitere Auflagen des Lehrgangs geplant. Informationen und Anmeldetermine sind ab Anfang 2025 auf den Landeswebseiten und auf dem WIFI-Internetportal verfügbar.