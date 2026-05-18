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Rundes Jubiläum

25 Jahre der Volksbank-Filiale in Latsch

Montag, 18. Mai 2026 | 15:33 Uhr
Volksbank_Latsch
Volksbank
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Von: mk

Latsch – Die Volksbank feiert das 25‑jährige Bestehen ihrer Filiale in Latsch, die sich als fester Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Lebens der Gemeinschaft etabliert hat.

In der Filiale in Latsch betreuen drei Beraterinnen und Berater täglich ihre Kundschaft. Sie stehen für persönliche, qualitativ hochwertige Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Familien und Unternehmen. Verantwortlich für die Einheit ist Harald Waldner. Er wird von den Beraterinnen Klaudia Kuppelwieser und Karin Donner unterstützt.

„Das Jubiläum der Filiale in Latsch steht für unseren Anspruch, auch langfristig in der Region präsent zu sein. Als Regionalbank investieren wir weiter in unser Filialnetz und in eine qualifizierte, persönliche Beratung“, so Stephan Theiner, Niederlassungsleiter Bozen/Meran der Volksbank.

„25 Jahre Präsenz in Latsch stehen vor allem für Vertrauen, eine starke Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden sowie ein tiefes Verständnis für ihre Anliegen. Gemeinsam mit dem Team haben wir das Ziel, auch zukünftig für sie und die Gemeinschaft da zu sein“ fügt Harald Waldner, Verantwortlicher in Latsch, hinzu.

Bezirk: Vinschgau

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