30 Jahre Berufsgemeinschaft Kälte- und Klimatechnik

Von: luk

Bozen – Die Jahresversammlung der Kälte- und Klimatechniker/innen im lvh stand ganz im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der Berufsgemeinschaft.

Der Fokus der Jahresversammlung lag nicht nur auf der historischen Entwicklung, sondern auch auf den aktuellen Herausforderungen der Branche sowie den Perspektiven für die Zukunft. Dies unterstrich Obfrau Heidi Röhler in ihrer Ansprache.

Bereits am Nachmittag fand ein fachspezifischer Kurs der Firma Frigo System statt, der sich mit CO₂-Anlagen und der F-Gas-Verordnung befasste. Besonders erfreulich war die Teilnahme der Lehrlinge, die derzeit das erste Modul in der Berufsschule besuchen – ein klares Zeichen für die Bedeutung der Ausbildung in diesem Sektor.

Die Versammlung wurde am idealen Ort abgehalten: der Berufsschule. Schließlich war die Ausbildung von Anfang an ein zentrales Anliegen der Berufsgemeinschaft. Zu den Ehrengästen zählten Peter Prieth, Direktor der deutschen Berufsbildung, der frühere Berufsschuldirektor Josef Haspinger sowie lvh-Direktor Walter Pöhl, welche alle die Entwicklung der Branche würdigten.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigte, welche Meilensteine in den letzten Jahrzehnten erreicht wurden. Oskar Zorzi, erster Obmann der Berufsgemeinschaft, erinnerte in seiner Rede an die Anfänge und die Herausforderungen, die in den letzten 30 Jahren gemeistert wurden. Besonders die Eintragung der Betriebe ins Firmenregister sowie die Entwicklung der Lehrlingszahlen spiegeln die konstante Relevanz der Branche wider.

Ein großer Erfolg war auch die Gesellenprüfung 2024: Alle acht Teilnehmer bestanden mit Bravour, was die hohe Ausbildungsqualität in Südtirol unterstreicht. Ein Lob ging dabei sowohl an die Betriebe als auch an die schulische Ausbildung. Besonders stolz ist die Berufsgemeinschaft auf die regelmäßige Teilnahme an den WorldSkills Italy, den Landesmeisterschaften – seit 2014 wird der Beruf hier einem breiten Publikum präsentiert, 2025 bereits zum fünften Mal.

Auch die mediale Präsenz wurde hervorgehoben, da sie entscheidend dazu beiträgt, den Beruf bekannter zu machen und die Attraktivität des Handwerks zu unterstreichen.

In der Vorschau auf die Ereignisse im Jahr 2025 gab Klaus Donà, Hauptreferent der Ausbildungsmodule, Einblick in die aktuellen Lehrinhalte. Vize-Obmann Christof Dorfmann informierte über zentrale Eckpunkte der F-Gas-Verordnung, während das Forschungsprojekt CoolST der EURAC den Kühlmarkt in Südtirol analysiert für Lösungen einer nachhaltigen Energieversorgung.

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres wird die Gesellen-Diplomfeier sein, bei der die Absolventinnen und Absolventen der letzten beiden Schuljahre geehrt werden. Auch die nächsten WorldSkills Italy, die Landesmeisterschaft, welche im Herbst stattfindet, wird mit Spannung erwartet. Zudem stehen praxisnahe Fortbildungen auf dem Programm: Im Mai wird erneut der Elektrotechnik-Kurs für Kältetechniker/innen angeboten, geleitet von Günther Holzmann, der bereits 2023 auf große Resonanz stieß. Ergänzt wird das Weiterbildungsangebot durch einen Hartlöter/innen-Kurs an der Landesberufsschule.

Zum Abschluss richtete die Berufsgemeinschaft ihren Dank an die Sponsoren und Unterstützer/innen, die eine stetige Weiterentwicklung ermöglichen. Beim geselligen Ausklang der Veranstaltung wurde nochmals die Bedeutung des Zusammenhalts in der Branche betont.