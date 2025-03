30 Jahre jung- Tanzen ab der Lebensmitte

Von: Ivd

Meran – Die Arbeitsgemeinschaft des KVW (Katholischer Verband der Werktätigen) „Tanzen ab der Lebensmitte“ lud am vergangenen Samstag, zur Jubiläumsfeier ins Kurhaus und über 500 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Südtirol kamen, um gemeinsam das Tanzbein zu schwingen und zu feiern.

„Der KVW hat schon früh erkannt, wie wichtig es ist, die Senioren auf Orts- Gemeinde- und Landesebene zusammenzuführen, ihre Anliegen ernst zu nehmen und sie in vielfältiger Weise zu unterstützen“, so der KVW. Im Januar 1982 beschloss der Arbeitskreis Seniorenarbeit im KVW, ein Veranstaltungs- und Aktionsprogramm für ältere Menschen in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und Freizeit zu erarbeiten. Später kamen verschiedene Interessengruppen hinzu: Bewegung bis ins hohe Alter, geistig fit und seit circa 30 Jahren auch „Tanzen in der Lebensmitte“.

Tanzen fördert Konzentration, Reaktion, Beweglichkeit und Koordination. Tanzen wirkt sich positiv auf Herz und Kreislauf aus, trainiert das Gedächtnis und vermittelt Erfolgserlebnisse. „Tanzen ab der Lebensmitte“ richtet sich an jüngere und ältere Senioren, die Lust auf regelmäßige tänzerische Bewegung haben und wird in Südtirol an 100 Orten in insgesamt 132 Tanzgruppen angeboten.

Über 70 Tanzleiter sind in der Arbeitsgemeinschaft KVW organisiert. Diese sind nach den Richtlinien des Bundesverbandes Seniorentanz Österreich ausgebildet und verfügen über die Kompetenzen „Tanzen ab der Lebensmitte“ und „Seniorentanz plus“. Sie bilden sich ständig weiter, damit sie das Gelernte dann auch wieder an ihre wissbegierigen und fleißigen Schüler weitergeben können. Damit es auch genügend Abwechslung gibt, organisiert KVW Reisen auch Tanzreisen, zum Beispiel an den Gardasee, damit auch im Urlaub dem beliebten Hobby nachgegangen werden kann – eben Tanzen und Erholung.

Das Fest

Überwältigt zeigte sich die Vorsitzende der lebendigen und aktiven Arbeitsgemeinschaft „Tanzen ab der Lebensmitte“ Margit Felderer von so viel Begeisterung, Musik, Farben und Tanz. Viele haben sich auf den Weg nach Meran gemacht, um diesen runden Geburtstag gebührend zu feiern. Der Vorstand trifft sich zu regelmäßigen Arbeitsbesprechungen, plant und organisiert die ARGE-Treffen sowie die jährliche Weiterbildung, unterstützt den Austausch der Mitglieder untereinander, organisiert die Öffentlichkeitsarbeit und mehr. „Tanzen ist Freude, es trägt zur körperlichen und geistigen Fitness bei. Es ist vielfältig: Kreistänze, Paartänze, Kontra, Line Dance und Square. Die Musik besteht aus alten Schlagern, Walzern, Märschen, südamerikanischen Klängen und traditioneller Volksmusik aus vielen verschiedenen Ländern. Da ist für jeden etwas dabei!“ so Felderer.

Das bestätigte einmal mehr auch der Festvortrag von Neurologe Harald Ausserer „Rhythmus im Kopf“. Tanzen aktiviert das Gehirn, die Bewegung zur Musik verbindet und beugt Krankheiten vor. Grußworte und Glückwunsche überbrachten die Ehrengäste, darunter die Landeshauptmannstellvertreterin Rosmarie Pamer, der Landesrat für Sport Peter Brunner, die Vizebürgermeisterin von Meran Katharina Zeller, der Sozialstadtrat Stefan Frötscher und der KVW Landesvorsitzende Werner Steiner.